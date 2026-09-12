Od milijarderke do zapornice

Več kot tri leta po tem, ko je Elizabeth Holmes vstopila v zvezni zapor v Teksasu, bo javnost dobila doslej morda najbolj nenavaden vpogled v zadnje tedne njenega življenja na prostosti. Osramočena ustanoviteljica Theranosa, nekoč opevana kot eden največjih čudežev Silicijeve doline, je namreč le 34 dni pred odhodom na prestajanje zaporne kazni v svoj dom spustila filmsko ekipo in ji omogočila spremljanje vsakega koraka. Rezultat je dokumentarni film z naslovom Vidiš lahko vse (You Can See Everything), za katerim stojita Nathan Fielder in Lance Oppenheim, izšel je tudi prvi napovednik. Že nekaj minut posnetega materiala nakazuje, da gledalcev ne čaka klasičen dokumentarec o vzponu in padcu Theranosa. V središču zgodbe je vprašanje, ki Elizabeth Holmes spremlja že leta: kdaj govori resnico in ali ji sploh lahko zaupamo?

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»Zakaj bi te zavajala?«

V enem najbolj presunljivih prizorov nasproti Fielderja sedi na kavču v svojem domu. »Nisem taka oseba, to ti lahko obljubim. Nimam nobenega razloga, da bi te zavajala. Seveda te ne zavajam,« mu pove. Nato vztraja, da pred kamero ne igra nobene vloge. »S tabo se pogovarjam kot človeško bitje. Zakaj bi ti lagala.« Fielder ji odgovori z vprašanjem, ali je v tistem trenutku resnično iskrena. »Vedno sem iskrena,« odgovori Holmesova. Nato se kader razširi. Za žensko, ki je nekoč veljala za milijarderko in ki mora čez nekaj tednov v zapor, je v ležalniku videti njenega dojenčka. Prav ta kontrast med obsojenko, kakršno javnost pozna iz enega največjih tehnoloških škandalov zadnjih desetletij in njenim zasebnim življenjem je očitno ena glavnih tem filma.

Vsebina dokumentarca ne skriva, kako nenavadno se je vse začelo. »Štiriintrideset dni, preden bo poslana v zapor, zloglasna ustanoviteljica iz Silicijeve doline Elizabeth Holmes povabi skeptično filmsko ekipo, da bi dokumentirala vsak njen korak,« piše v opisu filma. Toda tisto, kar naj bi bil intimen portret obsojene podjetnice, se je po besedah ustvarjalcev spremenilo v triletno potovanje, ki je celotno zgodbo odpeljalo v nepričakovano smer. Dokumentarec je že doživel svetovno premiero na filmskem festivalu Telluride, kjer so ga predvajali na predhodno nenapovedani projekciji. V kinematografe naj bi prišel oktobra.

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Posebno težo projektu daje sodelovanje Nathana Fielderja, komika, avtorja in režiserja, znanega po projektih, v katerih nenehno briše mejo med dokumentarnim, resničnim in zaigranem. Po projekciji v Telluridu je priznal, da niti sam še nima preproste razlage za to, kar se je zgodilo. »Česar se zares veselim, je, da si boste ogledali film in mi povedali, kaj sem doživel,« je povedal občinstvu. Nato je zastavil še bolj zanimivo vprašanje: »Ne vem, zakaj so želeli, da sem tam. Zakaj sem jaz tam?« Prav Fielderjeva naravna sumničavost bi lahko bila eden od razlogov, zakaj se ta dokumentarec razlikuje od številnih prejšnjih projektov o Holmesovi.

Od najmlajše milijarderke do zaporniške celice

Zgodba Elizabeth Holmes je skoraj neverjetna. Theranos je ustanovila leta 2003, potem ko je pri komaj 19 letih zapustila Stanford. Trdila je, da lahko njena tehnologija iz le nekaj kapljic krvi opravi na stotine različnih laboratorijskih testov. Ideja je navdušila vlagatelje. Vrednost Theranosa je bila nekoč ocenjena na približno devet milijard dolarjev, Forbes pa je Holmesovo razglasil za najmlajšo milijarderko, ki je bogastvo ustvarila sama.

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Njen videz je postal skoraj tako prepoznaven kot njeno podjetje: črn puli po vzoru Steva Jobsa, rdeča šminka in značilno globok glas. Pojavljala se je na naslovnicah poslovnih revij in govorila o revoluciji, ki bo spremenila zdravstveno oskrbo. Težava je bila v tem, da tehnologija, na kateri je zgradila svoj imperij, ni delovala tako, kot je Theranos zatrjeval. Po preiskovalnih člankih časnika Wall Street Journal se je zgodba začela sesuvati. Sledile so preiskave, zaprtje laboratorijev, obtožnice in nazadnje kazenski postopek. Leta 2022 je bila spoznana za krivo štirih kaznivih dejanj goljufije in zarote, povezanih z vlagatelji v Theranos. Obsojena je bila na več kot 11 let zapora, 30. maja 2023 pa se je javila v zveznem zaporniškem taborišču Bryan v Teksasu, kjer je začela prestajati kazen. Zaradi pravil, po katerih se zapornikom upošteva dobro vedenje, je bil predvideni datum njenega izpusta premaknjen na 30. december 2031. Danes je za rešetkami že več kot tri leta.

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Obdobje, ki ga spremlja dokumentarec, je bilo dramatično tudi zaradi njenega zasebnega življenja. S partnerjem Billyjem Evansom ima dva otroka. Njun sin William se je nekaj mesecev pred začetkom njenega sojenja rodil julija 2021. Pred odhodom v zapor sta dobila še hčerko, ki sta ji dala nenavadno ime Invicta, kar v latinščini pomeni nepremagljiva. Ona je dojenčica, ki se pojavi v napovedniku dokumentarca. Njena mama je pred odhodom na prestajanje kazni poskušala odložiti odhod v zapor, med drugim je kot razlog navajala dejstvo, da je mati dveh zelo majhnih otrok, vendar njeni poskusi niso bili uspešni.

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Februarja 2025 je za revijo People dala svoj prvi veliki intervju iz zapora. Tudi takrat ni priznala, da je vlagatelje namerno ogoljufala. Trdila je, da še vedno vztraja pri svoji nedolžnosti, in govorila o tem, kako težko prenaša ločenost od svojih otrok. Bivanje v zaporu je opisala kot pekel in mučenje ter dodala, da imajo ljudje, ki je nikoli niso spoznali, zelo trdna mnenja o tem, kakšna oseba je. »Sploh ne razumejo, kdo sem,« je dejala. Ista ideja se zdaj ponovno pojavlja v napovedniku: Elizabeth Holmes želi pokazati, kdo je v resnici, medtem ko ljudje na drugi strani kamere poskušajo ugotoviti, ali lahko verjamejo temu, kar gledajo.

Njena zgodba je že postala televizijska uspešnica

O Holmesovi in Theranosu so doslej posneli številne dokumentarce, podkaste in televizijske projekte. Najbolj znan je Hulujev Faliranka iz leta 2022, v katerem jo je upodobila Amanda Seyfried. Vloga ji je prinesla emmyja in zlati globus, veliko pozornosti pa je vzbudil predvsem način, kako je poustvarila nenavadno globok glas Holmesove in njeno značilno obnašanje. Tudi sama Elizabeth je pozneje priznala, da si je serijo težko ogledala.

Toda nov dokumentarec ima nekaj, česar dramatizirane različice niso mogle imeti: pravo Elizabeth Holmes v njenem lastnem domu, tik pred trenutkom, ko se njeno življenje popolnoma spremeni. In morda še bolj zanimivo: nasproti nje sedi avtor, ki ji odkrito daje vedeti, da ni prepričan, ali ji verjame. Zato vprašanje, ki lebdi nad napovednikom, ni le, kako je bilo videti zadnjih 34 dni Elizabeth Holmes na prostosti. Veliko bolj zanimivo je drugo vprašanje: ali je pred kamerami končno pokazala svoj pravi obraz, ali pa zgolj še eno različico zgodbe, za katero želi, da jo vidi javnost, ugiba T-Portal.