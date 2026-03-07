Od Selene Gomez do Jima Carreyja: kloni in dvojniki v Hollywoodu

Če ste v zadnjih tednih brskali po omrežjih TikTok ali X, obstaja velika verjetnost, da vam je algoritem ponudil vsaj en video, v katerem posamezniki z resnim glasom analizirajo obliko čeljusti, ušes ali barvo glasu katere od hollywoodskih zvezd. Družbena omrežja je namreč znova preplavil eden najbolj bizarnih in trdoživih spletnih trendov: teorije zarot o klonih in dvojnikih slavnih oseb. Milijoni po vsem svetu so prepričani, da zvezde, ki jih danes vidimo na rdečih preprogah, niso prave osebe, temveč skrbno izbrani dvojniki ali celo laboratorijski kloni, podtaknjeni zato, da bi javnost ostala v nevednosti, zabavna industrija pa še naprej služila milijone. Trenutno sta glavni tarči Selena Gomez in legendarni komik Jim Carrey.

Primer Selene Gomez: zamenjana že leta 2017

Februarja se je po TikToku razširila ena najbolj mračnih teorij o tej pop zvezdnici. Njeni snovalci trdijo, da je prava Selena Gomez zaradi zapletov, povezanih z lupusom in presaditvijo ledvice, umrla že leta 2017 ter da jo je v javnosti nadomestil zlovešči klon. Kot dokaz navajajo spremembo njenih obraznih potez, ki naj bi bile danes bolj zaobljene, ter globlji in bolj hripav glas, kot ga je imela nekoč. Omenjajo tudi svetlejšo polt in drugačno izgovarjavo. Teorije je dodatno podžgal lažen, z umetno inteligenco ustvarjen posnetek komentatorke Candace Owens, ki naj bi potrjeval obstoj dvojnice. Pojavile so se celo trditve, da jo nadomešča starejša igralka Geena Davis.

Resnica: Zdravstveni strokovnjaki so hitro pojasnili, da so spremembe videza tipični stranski učinki zdravljenja avtoimunske bolezni. Kortikosteroidi lahko povzročijo tako imenovan obraz lune (otekel, okrogel obraz), lupus pa pogosto povzroča vnetje glasilk, kar lahko pojasni globlji glas.

Primer Jima Carreyja: dvojnik z masko v Parizu

Pred časom se je pod drobnogledom znašel tudi Jim Carrey. Igralec se je konec februarja pojavil na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar v Parizu, kjer je prejel častno priznanje. Njegov pomlajen in napet obraz je bil dovolj, da je internet znova eksplodiral. Uporabniki omrežja X so trdili, da oseba v Parizu nikakor ne more biti pravi Jim Carrey ter da ga nadomešča dvojnik. Dodatno zmedo je povzročil umetnik preobrazb Alexis Stone, ki je na instagramu objavil fotografijo z umetno masko in lasuljo ter pripisom: »Alexis Stone kot Jim Carrey v Parizu.«

Resnica: Igralčevi tiskovni zastopniki in organizatorji omenjene prireditve so potrdili, da je bil na dogodku res on. Carrey je v Pariz prispel s partnerko, hčerko in vnukom, francoščino pa je vadil več mesecev. Fotografija, ki jo je objavil Alexis Stone, se je izkazala za z umetno inteligenco ustvarjeno podobo, namenjeno promociji.

Kdo naj bi še bil kloniran?

Ta pojav ni nov. Jamie Foxx je leta 2023 po zdravstvenih zapletih postal tarča podobnih govoric. Tudi Kanye West je že dolgo predmet teorij, da ga je zamenjal dvojnik. Mati vseh teh namigov pa ostaja zgodba o pevki Avril Lavigne, za katero internet že dve desetletji trdi, da jo je nadomestila dvojnica po imenu Melissa. Kljub očitnim razlagam in zanikanjem se zdi, da teorije o klonih in dvojnikih ostajajo trdovratni del sodobne internetne kulture, navaja T-portal.