BIZAREN TREND

Od Selene Gomez do Jima Carreyja: kloni in dvojniki v Hollywoodu

Številni so prepričani, da zvezde, ki jih videvamo na rdečih preprogah, niso prave osebe, temveč skrbno izbrani dvojniki ali celo laboratorijski kloni.
FOTO: Frederic J. Brown/Afp
FOTO: Frederic J. Brown/Afp
M. Fl
 7. 3. 2026 | 13:25
Če ste v zadnjih tednih brskali po omrežjih TikTok ali X, obstaja velika verjetnost, da vam je algoritem ponudil vsaj en video, v katerem posamezniki z resnim glasom analizirajo obliko čeljusti, ušes ali barvo glasu katere od hollywoodskih zvezd. Družbena omrežja je namreč znova preplavil eden najbolj bizarnih in trdoživih spletnih trendov: teorije zarot o klonih in dvojnikih slavnih oseb. Milijoni po vsem svetu so prepričani, da zvezde, ki jih danes vidimo na rdečih preprogah, niso prave osebe, temveč skrbno izbrani dvojniki ali celo laboratorijski kloni, podtaknjeni zato, da bi javnost ostala v nevednosti, zabavna industrija pa še naprej služila milijone. Trenutno sta glavni tarči Selena Gomez in legendarni komik Jim Carrey.

Primer Selene Gomez: zamenjana že leta 2017

Februarja se je po TikToku razširila ena najbolj mračnih teorij o tej pop zvezdnici. Njeni snovalci trdijo, da je prava Selena Gomez zaradi zapletov, povezanih z lupusom in presaditvijo ledvice, umrla že leta 2017 ter da jo je v javnosti nadomestil zlovešči klon. Kot dokaz navajajo spremembo njenih obraznih potez, ki naj bi bile danes bolj zaobljene, ter globlji in bolj hripav glas, kot ga je imela nekoč. Omenjajo tudi svetlejšo polt in drugačno izgovarjavo. Teorije je dodatno podžgal lažen, z umetno inteligenco ustvarjen posnetek komentatorke Candace Owens, ki naj bi potrjeval obstoj dvojnice. Pojavile so se celo trditve, da jo nadomešča starejša igralka Geena Davis.

Resnica: Zdravstveni strokovnjaki so hitro pojasnili, da so spremembe videza tipični stranski učinki zdravljenja avtoimunske bolezni. Kortikosteroidi lahko povzročijo tako imenovan obraz lune (otekel, okrogel obraz), lupus pa pogosto povzroča vnetje glasilk, kar lahko pojasni globlji glas.

Primer Jima Carreyja: dvojnik z masko v Parizu

Pred časom se je pod drobnogledom znašel tudi Jim Carrey. Igralec se je konec februarja pojavil na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar v Parizu, kjer je prejel častno priznanje. Njegov pomlajen in napet obraz je bil dovolj, da je internet znova eksplodiral. Uporabniki omrežja X so trdili, da oseba v Parizu nikakor ne more biti pravi Jim Carrey ter da ga nadomešča dvojnik. Dodatno zmedo je povzročil umetnik preobrazb Alexis Stone, ki je na instagramu objavil fotografijo z umetno masko in lasuljo ter pripisom: »Alexis Stone kot Jim Carrey v Parizu.«

Resnica: Igralčevi tiskovni zastopniki in organizatorji omenjene prireditve so potrdili, da je bil na dogodku res on. Carrey je v Pariz prispel s partnerko, hčerko in vnukom, francoščino pa je vadil več mesecev. Fotografija, ki jo je objavil Alexis Stone, se je izkazala za z umetno inteligenco ustvarjeno podobo, namenjeno promociji.

Kdo naj bi še bil kloniran?

Ta pojav ni nov. Jamie Foxx je leta 2023 po zdravstvenih zapletih postal tarča podobnih govoric. Tudi Kanye West je že dolgo predmet teorij, da ga je zamenjal dvojnik. Mati vseh teh namigov pa ostaja zgodba o pevki Avril Lavigne, za katero internet že dve desetletji trdi, da jo je nadomestila dvojnica po imenu Melissa. Kljub očitnim razlagam in zanikanjem se zdi, da teorije o klonih in dvojnikih ostajajo trdovratni del sodobne internetne kulture, navaja T-portal.

Bulvar  |  Tuji trači
V PARIZU

Jim Carrey prišel po nagrado in šokiral svet! Je to res on, ali so ga ubili in klonirali? (VIDEO)

Kanadski igralec se je pred leti umaknil iz javnega življenja.
3. 3. 2026 | 12:25

15:15
Novice  |  Svet
DARILA ZA DAN ŽENA

Namesto vrtnic za 8. marec šopek iz balonov: cvetlice, ki so videti kot prave

Nenavadni šopki iz oblikovanih balonov so razgradljivi, njihova izdelava pa zahteva veliko spretnosti in časa.
7. 3. 2026 | 15:15
15:00
Novice  |  Slovenija
MEGLENA KOPRENA

Siva koprena nad obalo: zaradi megle v Kopru omejili ladijski promet

Megla, ki je ob morju običajno redka, je letos že podrla desetletni rekord. Nastane, ko se ohlajen zrak iz Padske nižine sreča s toplejšo morsko površino.
Janez Mužič7. 3. 2026 | 15:00
14:51
Lifestyle  |  Astro
CVETJE

Pomladni horoskop: Katera roža je povezana z vašim znamenjem?

Pomlad je čas cvetenja, novih začetkov in sveže energije. Ni naključje, da astrologi pogosto povezujejo posamezna zodiakalna znamenja z določenimi rožami, saj simbolika cvetja pogosto odraža značaj posameznega znamenja.
7. 3. 2026 | 14:51
14:36
Bulvar  |  Tuji trači
PRIKOVANA NA POSTELJO

Nov šok na britanskem dvoru: po vrsti zdravstvenih težav princesa doživela še možgansko kap

V pretekih letih je prestala operacijo srca, nedolgo zatem si je polomila še zapestji.
7. 3. 2026 | 14:36
14:17
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Poslovil se je priljubljeni župnik Ciril Kocbek

Zahvaljujemo se vam za vse prejete blagoslove, za vsako izrečeno molitev, prijetna druženja in dobrovoljnost, so med drugim zapisali člani PGD Spodnja Kungota.
7. 3. 2026 | 14:17
14:00
Bulvar  |  Domači trači
NISTA LAČNA

Šarec in Poklukar s pečenko in tenstanim krompirjem: »Nimava za burek!« (FOTO)

Marjan Šarec in Boštjan Poklukar sta na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri sedita za mizo in jesta pečenko s tenstanim krompirjem.
7. 3. 2026 | 14:00

