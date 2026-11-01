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POT DO USPEHA

Od spanja na pokopališčih do svetovne slave: neverjetna življenjska zgodba priljubljenega igralca

Za hollywoodsko kariero Bryana Cranstona se skriva polno neverjetnih zgodb.
FOTO: Jeenah Moon/Reuters
FOTO: Jeenah Moon/Reuters
M. Fl.
 1. 11. 2026 | 11:25
4:37
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Danes ga milijoni najbolje poznajo kot Walterja Whita, učitelja kemije, ki v seriji Kriva pota postane neusmiljen proizvajalec metamfetamina. Toda pot Bryana Cranstona do statusa enega največjih televizijskih zvezdnikov je bila vse prej kot običajna. Preden mu je igralstvo prineslo svetovno slavo, je več let dobival manjše vloge in opravljal različna dela. Ko je bil star 20 let, še ni vedel, v katero smer želi usmeriti svoje življenje, zato se je leta 1976 z bratom usedel na motor in se odpravil na dveletno potovanje po ZDA, piše portal Showbuzz.

Med potovanjem sta opravljala različna dela in spala, kjer sta pač lahko, tudi na pokopališčih. Prav med to pustolovščino se je odločil za korak, ki mu je spremenil življenje: resno bo poskusil postati igralec. Uspeh ni prišel čez noč. Sprva je nastopal v številnih oglasih in manjših televizijskih vlogah, gledalci so ga lahko videli tudi v serijah Seinfeld in Dosjeji X. Velik korak naprej je pomenila vloga Hala v priljubljeni humoristični seriji Malcolm v sredini. Takrat je bil star 40 let.

Prav v tej seriji je pokazal, koliko je pripravljen narediti za svojo vlogo. Telo si je prekrival z modro barvo, snemal prizore s čebelami in se, da je lahko izvedel celotno koreografijo, naučil celo rolati.

Vloga Walterja Whita mu je spremenila življenje

Popoln preobrat v njegovi karieri je prišel leta 2008 s serijo Kriva pota. Vloga Walterja Whita ga je spremenila v svetovno zvezdo, serija pa mu je pomenila toliko, da se je odločil, da jo bo za vedno nosil s seboj. Po koncu snemanja si je na notranjo stran prsta vtetoviral majhen logotip serije.

Star 12 let je srečal razvpitega morilca Charlesa Mansona

Še ena neverjetna zgodba iz njegovega življenja se je zgodila veliko pred slavo. Ko je bil star komaj 12 let, je med jahanjem s sorodnikom srečal moškega, ki ga je opisal kot nizkega, bradatega človeka z velikimi temnimi očmi in razmršenimi lasmi. Bil je Charles Manson, eden najbolj razvpitih ameriških zločincev. Do srečanja je prišlo leta 1968, približno leto dni pred tem, ko so člani Mansonove skupine zagrešili umore, ki so pretresli Ameriko. Cranston je pozneje pripovedoval, da je Mansona takoj prepoznal, ko je njegov obraz zagledal v medijih.

Ženo Robin Dearden je spoznal na nenavaden način

Prav tako nenavadna je zgodba o tem, kako je spoznal svojo ženo Robin Dearden. Spoznala sta se leta 1986 na snemanju serije Airwolf, njuno prvo srečanje pa bi težko bilo bolj nenavadno. Cranston je igral negativca, njegov lik pa je v enem od prizorov meril s pištolo v lik, ki ga je igrala Robin. Takrat se med njima še ni začela romanca, vendar sta se približno leto pozneje znova srečala in se zaljubila.

Poročila sta se leta 1989. Že naslednje leto se je Cranston odločil, da ji bo podaril nekaj, česar ni mogoče preprosto kupiti v trgovini: napisal ji je scenarij. Iz njega je mnogo let pozneje nastal film Zadnja priložnost (Last Chance), ki ga je režiral in v njem nastopil skupaj z ženo.

FOTO: Jaimi Joy/Reuters
FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Posodil je glas številnim animiranim likom

Poleg televizijskih in filmskih vlog je v svoji karieri posodil glas številnim animiranim likom. Slišimo ga lahko v projektih, kot so Družinski človek in Kung Fu Panda 3. Je velik ljubitelj namiznega tenisa. Na dvorišču ima lastno mizo, svoje znanje pa je uporabil tudi v dobrodelne namene.

Odkrito je govoril o težkem otroštvu

Cranston je večkrat odkrito govoril o težkem odraščanju. Svoje starše je nekoč opisal kot zlomljena človeka in priznal, da se je moral že zelo zgodaj naučiti zanašati nase. Kot pomembna vzornika iz otroštva je izpostavil dedka in brata. Prav zato uspeha, ki ga je dosegel razmeroma pozno v življenju, nikoli ni jemal za samoumevnega.

»Star sem bil 40 let, ko sem začel snemati serijo Malcom v sredini. Če odraščate v okolju, ki vam ne daje navdiha, brez cilja, brez denarja in z ogromno napačnimi odločitvami, je skoraj nemogoče čutiti, da vam kaj zares pripada. Vse, kar se mi zgodi, dojemam kot darilo,« je nekoč povedal.

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