Od zanikanja smrti do razkritja velike skrivnosti: težki zadnji tedni Brigitte Bardot

Legendarna igralka, pevka in manekenka se je v zadnjih letih borila z resnimi zdravstvenimi težavami, ki so na koncu pripeljale do njenega odhoda. V začetku oktobra se je po manjši operaciji, povezani z diagnozo, ki je nikoli ni povsem razkrila javnosti, vrnila domov v Saint-Tropez. V zasebni kliniki Saint-Jean v Toulonu, kjer je bila večkrat hospitalizirana, je zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja nato nadaljevala zdravljenje. Konec prejšnjega meseca je Brigitte Bardot zanikala govorice o svoji smrti: »Ne vem, kdo je idiot, ki je razširil laž o moji smrti, ampak dobro sem in nimam namena tako zlahka oditi,« je objavila na družbenih omrežjih.

Težave z dihanjem

Več let so jo spremljale težave z dihanjem. Julija 2023 so ji med ekstremno vročino zdravstveni delavci v njenem domu v Saint-Tropezu pomagali zaradi dihalnih težav. Njen mož Bernard d'Ormale je takrat povedal: »Okoli 9. ure zjutraj je imela Brigitte težave z dihanjem ... ni izgubila zavesti, vendar je bilo resnejše kot običajno. V teh letih preprosto ne more več prenašati teh vročinskih valov.«

Vseživljenjska bitka z depresijo

V zadnjem obdobju je izšel tudi dokumentarec o njenem življenju z naslovom Bardot, v katerem je razkrila skrivnost, ki jo je skrivala celo življenje: celo v največjih dnevih slave se je borila z depresijo. »Hotela sem si vzeti življenje, a rešilo me je čudo,« je povedala, vendar ni želela podrobneje pojasniti, na kaj točno je s tem mislila. Dodala je, da jo je depresija spremljala do konca življenja: »Vsako jutro se zbudim žalostna.« Kljub vsemu je poudarila, da je vedno našla uteho v živalih in boju za njihove pravice: »Ni pomembno, ali se bodo ljudje spominjali mene. Pomembno je, da se spomnijo spoštovanja, ki ga dolgujemo živalim. Starejša ko postajam, bolj se bojim ljudi. V meni je več živali kot človeka,« je dodala.

Zadnji meseci njenega življenja so bili zaznamovani z žalostjo: na začetku leta je izgubila dva človeka, ki sta ji bila zelo blizu: dolgoletnega prijatelja Christiana Brincourta ter bivšega moža Jacquesa Charriera, očeta njenega sina Nicolasa. Po odpustitvi iz bolnišnice se je vrnila v svojo vilo v Saint-Tropezu, kraj, ki ga je vedno dojemala kot zatočišče, vendar ji bolezni ni uspelo premagati in je v 92. letu življenja zapustila ta svet, povzema T-portal.