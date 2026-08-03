Odločitev Cristiana Ronlada in Georgine Rodriguez: zdaj je dokončno

Po pisanju britanskega časopisa Daily Mail bo poroka Cristiana Ronalda in Georgine Rodriguez prihodnji konec tedna na otoku Madeira, kjer je nogometni zvezdnik odraščal. Poročni obred bo potekal v katedrali v Funchalu. Pred nekaj dnevi so se pojavile govorice, da naj bi se par že poročil na posestvu Quinta da Regaleira v Sintri, vendar se je izkazalo, da niso bile resnične.

The Sun navaja, da se bosta Ronaldo in Georgina res poročila v katedrali. Poročni obredi se tam običajno začnejo ob 15. uri, nato se bodo svatje odpravili v prestižni petzvezdični hotel Savoy Palace, kjer bo sledilo slavje. »Gostom hotela so sporočili, da bo v petek in soboto zaradi zasebnega dogodka dvoje hotelskih nadstropji ter več barov zaprtih,« je povedal vir. Spomnimo, da je Funchal rojstni kraj Cristiana, v njegovo čast tam stoji bronasti kip, po njem je poimenovan tudi eden od hotelov.

Mesto ima za nogometaša poseben pomen, zato ni presenetljivo, da se je odločil prav tam praznovati svoj veliki dan. Že prej je dejal, da se želi poročiti po letošnjem svetovnem prvenstvu. »Upam, da bom na svojo poroko prišel z naslovom svetovnega prvaka,« je dejal, še preden je Portugalska v osmini finala po porazu proti Španiji izpadla. Čeprav sta skupaj že devet let in sta od lani zaročena, Ronaldo meni, da je zdaj napočil pravi trenutek za poroko.

»Poročil se bom z njo, ker verjamem, da je prišel pravi čas. Ne le zato, ker je mati mojih otrok, ampak predvsem, ker je oseba, ki jo imam najraje.« Par ima hčerki Alano Martino in Bello Esmeraldo, s pomočjo nadomestne matere je dobil dvojčka Evo Mario in Matea. Ronaldo ima iz prejšnje zveze tudi sina Cristiana Ronalda mlajšega.

Zaročenca sta se spoznala leta 2016, ko je Georgina delala kot prodajalka v trgovini Gucci v Madridu. Kmalu zatem sta začela razmerje. Po Ronaldovem prestopu v klub Al-Nassr se je družina leta 2022 preselila v Savdsko Arabijo.