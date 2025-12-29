Odločitev je padla: Severina se seli

Priljubljena hrvaška pevka zadnje praznike v letu tradicionalno preživlja v krogu družine in bližnjih prijateljev in vsako leto pripravi posebno božično večerjo. Tako je bilo tudi letos, vendar imajo tokratni prazniki zanjo poseben pomen. Severina je namreč razkrila, da je to njen zadnji božič, ki ga preživlja v stanovanju na Kozjaku, ki leži v okolici Zagreba in meri 300 kvadratnih metrov, piše 24 sata.hr. Ob fotografijah prazničnega vzdušja v stanovanju je na družbenih omrežjih delila čustveno sporočilo, v katerem se je poslovila od prostora, v katerem je preživela številne pomembne trenutke. »Zadnji božič v tem čudovitem stanovanju, katerega stene pomnijo velike praznike, božiče, velikonočne praznike, rojstne dneve, veselje, smeh, žalost in obžalovanja,« je zapisala in dodala, da so prav te stene priče najlepših zgodb, povedanih za božično mizo.

Na veliko življenjsko spremembo je namignila že pred časom, ko je delčke te zgodbe delila na instagramu, vendar takrat ni razkrila vseh podrobnosti. Posebno pozornost so pritegnile fotografije, posnete pred božičem, na katerih je skupaj z mamo. »Kjer je mama, tam je dom … Za nas en poseben božič,« je takrat zapisala, ne da bi zaupala, kaj se skriva za temi besedami. Sedaj je znano, da je mamo takrat odpeljala v svoj bodoči dom, prostor, ki je še vedno v fazi gradnje in šele pridobiva svoj končni videz. Na fotografijah je videti notranjost, kjer so stene še vedno prekrite z vodoodpornimi ploščami, vendar jih je Severina začasno uredila v božičnem duhu. Rdeči venčki, slama na tleh in preprosti okraski so mu dali poseben praznični duh, saj je spominjal na velike jaslice in prikazoval simboliko božičnih praznikov.