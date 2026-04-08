Odločitev Lady Gaga je razočarala njene oboževalce

Lady Gaga je bila, potem ko se je njeno zdravstveno stanje zaradi okužbe dihal poslabšalo, prisiljena odpovedati koncert v Montrealu. Le nekaj ur pred nastopom, ki je bil del njene aktualne turneje Mayhem Ball Tour, je pevka oboževalce obvestila, da ne bo mogla stopiti na oder. Pojasnila je, da se že več dni bori z boleznijo in da je kljub počitku in zdravljenju stanje postalo slabše. Čeprav je sprva upala, da bo nastop lahko izpeljala, je na koncu sprejela odločitev, da koncert odpove. K temu jo je spodbudil tudi zdravniški nasvet, saj v takšnem stanju ne bi mogla zagotoviti kakovostnega nastopa, kot ga njeni oboževalci pričakujejo in si ga zaslužijo.

Poudarila je, da razume, kako razočarani so lahko vsi, ki so načrtovali obisk koncerta, in se jim iskreno opravičila. Dodala je, da ji je zelo žal, ker jih je razočarala, še posebno tiste, ki so se posebej pripravili na dogodek. Omenila je posebne trenutke z občinstvom v Montrealu na prejšnjih koncertih, ki jih je opisala kot izjemno čustvene in nepozabne. Prav zato je bila odločitev o odpovedi še toliko težja. Za zdaj še ni znano, ali bo odpovedani koncert prestavljen na kasnejši datum.

Turneja in drugi projekti

Pevka je na turneji že od julija 2025 in ima za seboj številne razprodane koncerte. Naslednja nastopa sta predvidena v mestu Saint Paul, nato pa jo čaka še zaključek turneje v New Yorku. Poleg turneje je bila v zadnjem času zelo aktivna tudi na drugih področjih. Februarja 2026 je na podelitvi grammyjev osvojila nagrado za najboljši pop vokalni album za svoj projekt Mayhem. Hkrati se pripravlja na poroko s svojim zaročencem Michaelom Polanskyjem. Čeprav podrobnosti o veselem dogodku skrbno skriva pred javnostjo, je razkrila, da pričakuje, da bo to eden najlepših dni v njenem življenju, piše E news.