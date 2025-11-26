Odmevno sporočilo: Kate Middleton iskreno o zasvojenosti

Kate Middleton je ob tednu ozaveščanja o zasvojenosti, ki ga v Veliki Britaniji letos obeležujejo med 23. in 30. novembrom podala sporočilo, ki odmeva po vsej njeni deželi. Kot pokroviteljica organizacije The Forward Trust že več let podpira posameznike in družine, ki jih zasvojenost prizadene neposredno ali posredno. Letos je svojo podporo izrazila s posebej čustvenim in jasnim nagovorom. V zapisu je navedla, da je zasvojenost še vedno tema, o kateri se ljudje premalo pogovarjajo, kar dodatno poglablja stigmo in izolacijo tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Dodala je, da se je veliko naučila iz izkušenj na terenu, predvsem je spoznala, da se za vsakim primerom zasvojenosti skriva oseba s svojo zgodbo, strahovi in upanjem. Zapisala je: »Zasvojenost ni izbira ali osebna napaka, temveč kompleksno duševno stanje, ki ga moramo obravnavati z empatijo in podporo. Upam, da bo ta teden spodbudil več pogovorov o zasvojenosti, da bodo posamezniki ter družine spoznali, da niso sami.« V nadaljevanju je poudarila, da se je v zadnjih letih zgodil velik premik v razumevanju zasvojenosti kot zdravstvenega, ne moralnega vprašanja.

Kljub temu še vedno opaža, da se številni zaradi strahu pred obsojanjem izogibajo iskanju pomoči. Prav zato svojo vlogo vidi v tem, da pomaga ustvarjati varnejši prostor za razpravo in ozaveščanje. Spomnila je na pomembno delo strokovnjakov, prostovoljcev in družin, ki vsak dan znova kažejo, kako velika je moč podpore. Po njenih besedah se spremembe začnejo tam, kjer je prisotno razumevanje, tako v družini kot v skupnosti.

Ob koncu sporočila je poslala še poziv, namenjen vsem, ki se soočajo z zasvojenostjo ali so jim blizu ljudje s takšno izkušnjo: »Če spregovorimo in pokažemo sočutje, lahko pomembno spremenimo življenja. Nihče ne bi smel nositi tega bremena sam.« Valižanska princesa tudi letos ostaja eden najmočnejših glasov v podporo boljšemu razumevanju zasvojenosti, njen nagovor pa je mnogim dal občutek spodbude, topline in upanja, povzema People.