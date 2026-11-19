Owen Wilson zagotovo velja za enega izmed ljubljencev ženskih src, znanega predvsem po vlogah v romantičnih filmih in družinskih komedijah, v katerih pogosto upodablja zabavne, očarljive in skrbne moške. Prav zato mnoge preseneča zgodba iz njegovega zasebnega življenja, ki je precej drugačna na filmskem platnu ustvarjenih podob. Igralec ima tri otroke: dva sinova in hčerko, vendar je njegov odnos z njimi očitno zelo različen, piše portal mamamia.

Prvega sina, Roberta Forda Wilsona, je z nekdanjo partnerko Jade Duell dobil januarja 2011. Par se je razšel, vendar je Wilson s sinom ohranil tesen odnos. Igralec je že večkrat govoril o skupnih dogodivščinah in času, ki ga preživljata skupaj. Tri leta pozneje se mu je januarja 2014 rodil še drugi sin Finn Lindqvist Wilson. Njegova mama je Caroline Lindqvist, osebna trenerka, s katero Wilson ni bil v partnerskem razmerju. Kljub temu naj bi bil med nosečnostjo vključen v dogajanje in se udeleževal tudi zdravniških pregledov.

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Največ polemik pa povzroča njegov odnos s hčerko Lylo Aranyo Wilson, rojeno oktobra 2018. Njena mama je umetnica Varunie Vongsvirates, s katero je bil igralec nekaj časa v razmerju. Ko je Varunie zanosila, Wilson sprva ni želel priznati očetovstva in je zahteval test DNK. Ta je pozneje potrdil, da je biološki oče deklice. Kljub temu naj po navedbah medijev ne bi želel vzpostaviti odnosa z njo. Medtem ko se s sinovoma redno videva ter z njima preživlja čas, svoje hčerke Lyle še vedno ni spoznal. Čeprav naj bi ji Wilson redno plačeval 25.000 dolarjev, Varunie od igralca niti ni želela prejemati preživnine za hčerko. Želela si je predvsem, da bi bil prisoten v življenju njune deklice in da bi prevzel vlogo očeta.

Njegovo ravnanje je večkrat sprožilo številne kritike. Mnogi menijo, da deklica ni kriva za odnos med staršema in da bi moral igralec pustiti morebitna nesoglasja ob strani ter ji omogočiti, da spozna svojega očeta. Igralec se na očitke javno ni odzival, v intervjujih pa je večinoma govoril o svojih sinovih. Njegova odsotnost iz hčerkinega življenja je zato še toliko bolj presenetljiva. »Finančno pomaga, vendar nikoli ni šlo samo za denar. Lyla potrebuje očeta. Ironično je, da v filmih igra skrbne očete, v resničnem življenju pa še nikoli ni spoznal lastne hčerke,« je po poročanju medijev povedala Varunie.