Kaj se dogaja: odpovedani koncerti priljubljenega Stjepana Hauserja

Letošnji poletni koncert Stjepana Hauserja v glavnem mestu Litve Vilniusu je odpovedan, so za litovsko javno televizijo LRT potrdili organizatorji. Odločitev je bila sprejeta po burnih odzivih na družbenih omrežjih, kjer so mnogi izrazili nezadovoljstvo zaradi videa, v katerem Hauser, medtem ko so se v ozadju pojavljajo ruski simboli in barve zastave, izvaja znano rusko ljudsko pesem Kalinka. Objava, ki je del Hauserjevega projekta Glasba združuje svet (Music Unites the World), v katerem v vsakem videu izvaja znano melodijo iz druge države, je sprožila številne negativne komentarje, še posebej s strani Ukrajincev. V okviru projekta je že predstavil glasbo iz mnogih držav, vendar so odzivi na ruski videoposnetek privedli do odpovedi koncerta.

Organizatorji so sporočili: »Hauserjevi nastopi v baltskih državah so odpovedani. Na zahtevo umetnika ne bomo dajali dodatnih izjav ali komentarjev.« Kljub temu da je Hauser kasneje izvedel tudi ukrajinsko in litovsko skladbo, kritike niso ponehale, kar je očitno vplivalo na končno odločitev o odpovedi. Na družbenih omrežjih so se vrstili komentarji: »Groza,« »Zakaj si to naredil,« »Ne bom te več spremljala,« »Zelo sem razočarana,« »To ni zanimivo,« »Ali si resen?« Pred začetkom samostojne kariere je bil Stjepan Hauser eden od članov dueta 2Cellos in je skupaj z violončelistom Lukom Šulićem postal svetovno znan po svojih aranžmajih popularnih skladb za dva violončela. Duo je razpadel leta 2022, piše t-portal.