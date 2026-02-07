  • Delo d.o.o.
IGRALKA IN REŽISERKA

Odraščala je ob Titu, poškodba ji je preprečila baletno kariero

Z dedkom se je največ družila med poletnimi počitnicami.
FOTO: Instagram
FOTO: Instagram
M. Fl.
 7. 2. 2026 | 14:51
1:39
A+A-

Igralka in režiserka, hčerka Miše in Mire Broz, rojene Kosinc ter vnukinja Josipa Broza Tita, Saša Broz, je z dedkom kot deklica največ časa preživela na Brionih med šolskimi počitnicami. Za odličen uspeh v šoli jo je nekoč obdaril s papagajem Kokijem, saj je bilo zanj izobraževanje zelo pomembno. Po končanem baletnem šolanju v Zagrebu in Rusiji je zaradi poškodbe prekinila baletno kariero ter se vpisala na Akademijo dramskih umetnosti v Zagrebu, kjer je študirala režijo.

»Živela sem na Medveščaku v stanovanju svojih staršev. V šolo sem hodila peš, saj je bila dobesedno za vogalom, prav tako tudi baletna šola. Moji starši so zaslužni, da sem se, poleg genetike in znanega priimka, vedno vključila med ostale otroke,« se je spominjala za hrvaško Glorio. Po študiju je režirala v številnih hrvaških gledališčih, pa tudi v Narodnem gledališču v Tuzli. Dolga leta je bila sodelavka Hrvaške radiotelevizije, kjer je sodelovala pri sinhronizaciji animiranih filmov in drugih projektih. Dve sezoni je bila ravnateljica Istrskega narodnega gledališča v Puli. Dandanes je aktivna predvsem kot gledališka in televizijska režiserka, ki ustvarja in vodi projekte v hrvaškem gledališkem prostoru. Pomemben del njenega življenja predstavlja tudi družina. V zakonu z igralcem Rankom Zidarićem sta dobila hčerko Saro, po ločitvi leta 2000 pa sta ostala v dobrih odnosih.

IZBRANO ZA VAS
Logo
