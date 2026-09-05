Ogenj, težki rifi in duh Rammsteina: nemški Stahlzeit že več kot 20 let preigravajo komade slovitih Berlinčanov (FOTO)

Nemška skupina Stahlzeit, ki je nedavno praznovala dvajset let delovanja, nocoj s svojim spektakularnim šovom prihaja v ljubljanski Media Center razgret oboževalce slovite zasedbe Rammstein. A Stahlzeit so več kot le tribute skupina: kakor pravijo tisti, ki so jih že videli v živo, nikjer drugje ne morete doživeti duha Rammsteina tako intenzivno kot na njihovem koncertu. Pirotehnika na njihovih nastopih je tako brezkompromisna in spektakularna, da vročino občutijo tudi tisti v čisto zadnjem delu dvorane, s čimer se želijo čim bolje pokloniti umetniški zapuščini skupine Rammstein. Stahlzeit že 20 let prirejajo vrhunske koncerte; trenutno z dvema avtobusoma in več tovornjaki po Evropi potuje ekipa približno 30 ljudi, k nam pa so prišli v organizaciji Kulturnega društva Veseli dihurčki.

Nemški tribute band Stahlzeit že več kot dve desetletji preigrava komade slovitih Rammstein. FOTO: CHRISTIAN BÖHME

Dobri dve desetletji delovanja

Stahlzeit je bila ustanovljen leta 2004 in od takrat si je ustvaril ime kot ena najbolj spektakularnih tribute skupin v Evropi. Specializirani so za priredbe uspešnic vplivne skupine Rammstein, ki je bila del gibanja Neue Deutsche Härte (nova nemška trdost), in pri tem ne posnemajo le zvoka, ampak tudi vizualne presežke originala: težki rifi in industrijski ritmi se prepletajo z ognjenimi odrskimi učinki in dramatično koreografijo. Čeprav korenine skupine segajo v leto 2004, so kot pravi tribute projekt aktivni od leta 2005. Njihov frontman Hefried Reißenwebe - Heli, je osrednji del identitete skupine zaradi svojega glasu in odrske prisotnosti, ki močno spominja na pevca skupine Rammstein Tilla Lindemanna.

Skupina izvede od 70 do 80 koncertov na leto in gostuje po večjih prizoriščih po vsej Evropi. FOTO: CHRISTIAN BÖHME

Ključ do uspeha skupine Stahlzeit je v zvestobi Rammsteinu: ne igrajo zgolj pesmi, temveč poustvarjajo spektakel – pirotehniko, kostume, oder, osvetlitev – vse, kar spominja na teatralnost originalne skupine. Na primer, pri pesmi Mein Teil skupina uporabi mesarske kostume in celo velik kotel, s čimer posnema enega od ikoničnih trenutkov s koncertov skupine Rammstein. Recenzenti in oboževalci pogosto ugotavljajo, da je izkušnja obiska koncerta skupine Stahlzeit skoraj enaka koncertni izkušnji originalne skupine. Danes Stahlzeit izvede od 70 do 80 koncertov na leto in gostuje po večjih prizoriščih po vsej Evropi. V sezoni 2025/26 so začeli jubilejno turnejo 20 Plus, s katero so zaznamovali dve desetletji projekta. Stahlzeit stojijo na presečišču poklona in gledališkega rock spektakla, pri čemer uravnotežijo globoko spoštovanje do svojih idolov z lastno predanostjo odličnosti nastopov v živo. Vsekakor vredno ogleda, pa če vam je Rammstein zanimiv ali ne.