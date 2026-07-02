Oglasil se je Džejlin oče: vsi govorijo o njeni domnevni zvezi z Jakovom, on pa odgovarja takole!

Oče pevke Džejle Ramović, Sinan Ramović, se je ekskluzivno oglasil za Hype TV po navedbah, da naj bi bila njegova hči v zvezi z mladim pevcem Jakovom Jozinovićem. Ekipa Hype TV je poklicala Džejlinega očeta Sinana, da bi iz prve roke preverila, ali navedbe držijo.

»Lep pozdrav. Kaj naj sploh komentiram ob norih zapisih kvazi novinarjev. Čast izjemam,« je dejal Sinan. Ko so ga novinarji opozorili na posnetek, ki se je pojavil na družbenih omrežjih in na katerem naj bi bila njegova hči skupaj z Jakovom, je odgovoril le: »Lep pozdrav.«

Spomnimo, da sta Džejla Ramović in Jakov Jozinović v zadnjih dneh glavna tema na družbenem omrežju X. Po navedbah tamkajšnjih uporabnikov naj bi bila že nekaj časa v tesnem odnosu, vendar naj bi to skrivala pred javnostjo.

Ugibanja so se še okrepila pred tremi dnevi, ko je Jakov na svojem profilu na Instagramu objavil posnetek z jahte, na katerem se poljublja z dekletom. Identiteta dekleta uradno ni bila potrjena, na družbenih omrežjih pa so se pojavila ugibanja, da gre za Džejlo Ramović, menda tudi bivšim dekletom slovenskega pevca skupine Joker Out Bojana Cvjetićanina. Niti Džejla niti Jakov teh navedb za zdaj nista potrdila.