Oglasila se družina pokojne Kristine: »Te tragedije ni treba komentirati, za seboj je zapustila šest otrok«

Po novici o nenadni smrti Kristine Kovačević Hitrec, znane hrvaške blogerke, vplivnice in avtorice priljubljene Facebook strani Mamin blog, je bila na njeni uradni strani objavljena tudi osmrtnica z ganljivim sporočilom njene družine.

»V globoki žalosti sporočamo, da nas je 30. 8. 2026 za vedno zapustila Kristina Kovačević Hitrec. Za seboj je zapustila šest otrok in družino, ki se zdaj sooča z nepredstavljivo bolečino in izgubo,« piše v objavi.

Družina je javnosti in sledilcem namenila tudi poziv za spoštovanje njihove zasebnosti v teh najtežjih trenutkih.

»Prosimo vas, da v teh najtežjih trenutkih spoštujete zasebnost družine. Če lahko, molite zanje in jim bodite v oporo v dneh, ki prihajajo. Te tragedije ni treba komentirati. Potrebni so tišina, razumevanje in molitev,« so sporočili ter dodali, da bodo o času in kraju zadnjega slovesa obvestili naknadno.

Kristina Kovačević Hitrec je bila mati šestih otrok in prejemnica nagrade Ponos Hrvatske, v javnosti pa je bila prepoznavna po svojem angažmaju v številnih humanitarnih akcijah ter po odprtem govorjenju o temah starševstva, družine in vsakodnevnih izzivov, s katerimi se matere soočajo.