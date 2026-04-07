Oglasila se je Schumacherja hči: resnica o življenju po očetovi nesreči

Javnost vse od njegove nesreče na smučišču v Franciji pred 13. leti ni videla Michaela Schumacherja. Težko in žalostno obdobje, ki je sledilo, je bilo izjemno naporno za njegovo družino, sedemkratni svetovni prvak Formule 1 je utrpel zlom lobanje in hude poškodbe možganov. O tem obdobju je prvič spregovorila njegova hči Gina Schumacher, poroča nemški medij Bild. Petinpetdesetletni Schumacher se je ponesrečil med družinskimi smučarskimi počitnicami v Méribelu.

Po nesreči je padel v komo in prestal dve operaciji možganov. Njegovo trenutno zdravstveno stanje poznajo le najbližji družinski člani. Po zadnjih informacijah ni več prikovan na posteljo, temveč uporablja invalidski voziček in se lahko giblje po svojem posestvu na Mallorci ter v rezidenci v Gland ob Ženevskem jezeru. Zanj skupaj z ekipo medicinskih sester in terapevtov, ki ga nadzirajo 24 ur na dan, skrbi žena Corinna Schumacher, s katero je poročen že 30 let.

Gina o najtežjih trenutkih

Gina Schumacher, danes 27-letna hči slavnega dirkača, je ena najboljših tekmovalk v jahanju na svetu. Prav v konjih je po očetovi nesreči našla uteho. »Po očetovi nesreči sem se res posvetila temu, ker sem morala nekaj početi,« je povedala v prihajajočem dokumentarcu Moč konjev: svet Gine Schumacher (Horse Power: The World of Gina Schumacher), ki prihaja na nemško televizijo ZDF. »Konji so mi vedno veliko pomenili. A od takrat naprej … brez njih preprosto nisem mogla. Pomagali so mi prebroditi vse,« je dejala in dodala, da so ji starši omogočili ukvarjanje s tem športom, zato se trudi biti čim boljša.

V dokumentarcu nastopa tudi njena mati Corinna Schumacher, nekdaj prav tako jahačica, ki se je spomnila moževe napovedi: »Michael mi je nekoč, ko je bila Gina stara deset let, rekel: ‘Gina bo veliko boljša od tebe. Ker je bolj sebična. Če si športnik, moraš biti na nek način sebičen, sicer ne boš ničesar dosegel.’ Danes mislim, da je imel popolnoma prav.« Poleg športnih uspehov je Gina pred enim letom rodila prvega otroka, hčerko in je v zakonu z Iainom Bethkejem, s katerim se je poročila septembra 2024. Poročne zaobljube sta si izmenjala v razkošni družinski vili na Mallorci, še vedno pa ni znano, ali se je njen oče udeležil poroke.