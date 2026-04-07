TOLAŽBA

Oglasila se je Schumacherja hči: resnica o življenju po očetovi nesreči

Gina Schumacher je v dokumentarcu prvič spregovorila o obdobju po očetovi nesreči in o tem, kje je našla edino uteho.
M. Fl.
 7. 4. 2026 | 09:00
Javnost vse od njegove nesreče na smučišču v Franciji pred 13. leti ni videla Michaela Schumacherja. Težko in žalostno obdobje, ki je sledilo, je bilo izjemno naporno za njegovo družino, sedemkratni svetovni prvak Formule 1 je utrpel zlom lobanje in hude poškodbe možganov. O tem obdobju je prvič spregovorila njegova hči Gina Schumacher, poroča nemški medij Bild. Petinpetdesetletni Schumacher se je ponesrečil med družinskimi smučarskimi počitnicami v Méribelu.

Po nesreči je padel v komo in prestal dve operaciji možganov. Njegovo trenutno zdravstveno stanje poznajo le najbližji družinski člani. Po zadnjih informacijah ni več prikovan na posteljo, temveč uporablja invalidski voziček in se lahko giblje po svojem posestvu na Mallorci ter v rezidenci v Gland ob Ženevskem jezeru. Zanj skupaj z ekipo medicinskih sester in terapevtov, ki ga nadzirajo 24 ur na dan, skrbi žena Corinna Schumacher, s katero je poročen že 30 let.

Gina o najtežjih trenutkih

Gina Schumacher, danes 27-letna hči slavnega dirkača, je ena najboljših tekmovalk v jahanju na svetu. Prav v konjih je po očetovi nesreči našla uteho. »Po očetovi nesreči sem se res posvetila temu, ker sem morala nekaj početi,« je povedala v prihajajočem dokumentarcu Moč konjev: svet Gine Schumacher (Horse Power: The World of Gina Schumacher), ki prihaja na nemško televizijo ZDF. »Konji so mi vedno veliko pomenili. A od takrat naprej … brez njih preprosto nisem mogla. Pomagali so mi prebroditi vse,« je dejala in dodala, da so ji starši omogočili ukvarjanje s tem športom, zato se trudi biti čim boljša.

V dokumentarcu nastopa tudi njena mati Corinna Schumacher, nekdaj prav tako jahačica, ki se je spomnila moževe napovedi: »Michael mi je nekoč, ko je bila Gina stara deset let, rekel: ‘Gina bo veliko boljša od tebe. Ker je bolj sebična. Če si športnik, moraš biti na nek način sebičen, sicer ne boš ničesar dosegel.’ Danes mislim, da je imel popolnoma prav.« Poleg športnih uspehov je Gina pred enim letom rodila prvega otroka, hčerko in je v zakonu z Iainom Bethkejem, s katerim se je poročila septembra 2024. Poročne zaobljube sta si izmenjala v razkošni družinski vili na Mallorci, še vedno pa ni znano, ali se je njen oče udeležil poroke.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINA GA VARUJE, PRIJATELJI GA OBISKUJEJO

12 let skrivnosti: kakšno je življenje Michaela Schumacherja po usodni smučarski nesreči?

Iz kome do zasebne rezidence: kje zdaj živi legendarni Michael Schumacher?
25. 1. 2026 | 19:06

Več iz teme

Michael SchumacherCorinna Schumachersmučarska nesrečaMick SchumacherGina Schumacher
ZADNJE NOVICE
10:39
Novice  |  Slovenija
POTRJEN ZAPISNIK

Volilna komisija zavrnila SDS: izid volitev potrjen, pot do nove vlade odprta

Objavi v uradnem listu bo sledil sklic ustanovne seje DZ, ki jo lahko skliče predsednica republike.
7. 4. 2026 | 10:39
10:12
Lifestyle  |  Astro
ENERGIJA LJUBEZNI

Se želite odpreti ljubezni? Spoznajte boginjo Lado

Njena energija nas opominja na pomen odnosov, novih začetkov in topline v vsakdanjem življenju.
7. 4. 2026 | 10:12
10:11
Bulvar  |  Domači trači
NEPRIČAKOVAN ODHOD

Urška zaradi nosečnosti zapustila Kmetijo, Franc pretresen (FOTO in VIDEO)

Njen odhod je najbolj pretresel Francija in Žana, ki nista skrivala čustev.
7. 4. 2026 | 10:11
10:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Življenje 27-letnika visi na nitki, delal je s kovinsko konstrukcijo

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, 167 klicev, med temi 77 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.
7. 4. 2026 | 10:11
10:10
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Ekskluzivno dr. Ana Tavčar: Zdaj sem svobodna

Po dveh desetletjih na televiziji je dr. Ana Tavčar obrnila nov list. Zapustila je televizijo in izbrala življenje po svojih merilih.
Sabina Obolnar7. 4. 2026 | 10:10
10:08
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Slovenska medicina žaluje, poslovil se je prof. dr. Peter Černelč

Poslovil se je dolgoletni predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.
Nina Čakarić7. 4. 2026 | 10:08

Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
