Ogorčenje: od Kate Middleton in princa Williama zahtevajo opravičilo

Ograje, kamere in zaprte ceste so priljubljeni windsorski park spremenili v območje z omejenim dostopom, kar je v lokalni skupnosti sprožilo nezadovoljstvo. Selitev v Forest Lodge naj bi zaznamovala začetek mirnejšega obdobja v življenju princa Williama in Kate Middleton, vendar se zdi, da novi dom v Windsorju za zdaj povzroča več sporov kot miru. Kraljevi par se je skupaj z otroki princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom na razkošno, več kot tri stoletja staro posestvo vselil med zadnjimi šolskimi počitnicami, a spremembe, ki so sledile, niso navdušile njihovih novih sosedov, piše OK!Magazine.

Okoli posestva je bila nameščena obsežna varnostna zaščita, dolga skoraj deset kilometrov. Vzdolž nje so postavili ograje, kamere in jasne znake prepovedi dostopa. Ti ukrepi močno posegajo v priljubljeni Veliki windsorski park, ki so ga domačini desetletja uporabljali za sprehode in rekreacijo. Mnogi okoliški prebivalci se zaradi novih pravil in zaprtih poti počutijo prikrajšane. Tudi tisti, ki so plačevali letno članarino za dostop do bolj ekskluzivnih delov parka, zdaj ugotavljajo, da njihove dovolilnice ne veljajo več. Posebno nezadovoljstvo je povzročilo trajno zaprtje ene od cest, ki prebivalcem otežuje vsakodnevne poti in jih sili v dolge obvoze.

Dodatno nejevoljo je sprožila tudi popolna tišina iz Kensingtonske palače. Prebivalci menijo, da bi vsaj simbolna gesta, kot je opravičilo ali majhen znak pozornosti, omilila napetosti. »Bilo bi spodobno, da bi v znak opravičila poslali vsaj steklenico vina ali kaj podobnega,« je za tuje medije povedal eden izmed razočaranih sosedov.