ODNOSI V SOSESKI

Ogorčenje: od Kate Middleton in princa Williama zahtevajo opravičilo

Selitev princa Williama in Kate Middleton v zgodovinski Forest Lodge naj bi pomenila nov začetek, vendar so strogi varnostni ukrepi okoli posestva med sosedi povzročili veliko slabe volje.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 30. 12. 2025 | 09:40
2:01
A+A-

Ograje, kamere in zaprte ceste so priljubljeni windsorski park spremenili v območje z omejenim dostopom, kar je v lokalni skupnosti sprožilo nezadovoljstvo. Selitev v Forest Lodge naj bi zaznamovala začetek mirnejšega obdobja v življenju princa Williama in Kate Middleton, vendar se zdi, da novi dom v Windsorju za zdaj povzroča več sporov kot miru. Kraljevi par se je skupaj z otroki princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom na razkošno, več kot tri stoletja staro posestvo vselil med zadnjimi šolskimi počitnicami, a spremembe, ki so sledile, niso navdušile njihovih novih sosedov, piše OK!Magazine.

Okoli posestva je bila nameščena obsežna varnostna zaščita, dolga skoraj deset kilometrov. Vzdolž nje so postavili ograje, kamere in jasne znake prepovedi dostopa. Ti ukrepi močno posegajo v priljubljeni Veliki windsorski park, ki so ga domačini desetletja uporabljali za sprehode in rekreacijo. Mnogi okoliški prebivalci se zaradi novih pravil in zaprtih poti počutijo prikrajšane. Tudi tisti, ki so plačevali letno članarino za dostop do bolj ekskluzivnih delov parka, zdaj ugotavljajo, da njihove dovolilnice ne veljajo več. Posebno nezadovoljstvo je povzročilo trajno zaprtje ene od cest, ki prebivalcem otežuje vsakodnevne poti in jih sili v dolge obvoze.

Dodatno nejevoljo je sprožila tudi popolna tišina iz Kensingtonske palače. Prebivalci menijo, da bi vsaj simbolna gesta, kot je opravičilo ali majhen znak pozornosti, omilila napetosti. »Bilo bi spodobno, da bi v znak opravičila  poslali vsaj steklenico vina ali kaj podobnega,« je za tuje medije povedal eden izmed razočaranih sosedov.

11:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Groza v okolici Novega mesta! 54-letni surovež nad partnerko in pohištvo

Policisti pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam
30. 12. 2025 | 11:16
10:57
Novice  |  Slovenija
RAST CEN

Slovenci se lahko primejo za glavo! To so zadnji podatki o inflaciji

Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač.
30. 12. 2025 | 10:57
10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
10:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
KJE JE?

Čehinja Leona potovala preko Avstrije v Slovenijo, nato se je za njo izgubila vsaka sled

Pogrešana je visoka 155 cm, je suhe postave in ima črne lase in rjave oči. Na obeh rokah ima tetovaže, in sicer motiv dveh ljudi, kvadratov.
30. 12. 2025 | 10:32
10:05
Lifestyle  |  Stil
NUJNOST

Kolumna Tine Gaber Golob: Ko ti Babi stisne ročno zavoro

Robert, za katerim je mesec, ko bi še budilka zaspala, v avtu nemudoma zakinka. Jaz nimam tega »Winston Churchill« spalnega talenta.
30. 12. 2025 | 10:05
09:58
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAGREB

Silovita eksplozija pri šoli predramila Zagreb: »Najprej sem mislila, da se je zrušila stavba«

Po prvih informacijah je nekdo na šolsko igrišče odvrgel pirotehnično napravo, ki je bila privezana na kanister z bencinom.
30. 12. 2025 | 09:58

