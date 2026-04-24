Ogromen znesek, ki ga je hči Nicole Kidman odštela za maturantko obleko

Če si hči Nicole Kidman, za maturantki ples pač ne oblečeš kar katerekoli maturantske obleke. Sunday Rose Urban je svoj videz za veliki večer na instagramu pokazala na posnetku, kjer na stopnišču pozira v bogato okrašeni arhivski obleki znamke Oscar de la Renta. »Maturanrki ples <3«, je zapisala ob objavi. Kreacija prihaja iz pomladne kolekcije 2022, ena izmed različic pa se je luksuzni platformi za preprodajo Vestiaire Collective že prodajala za približno 5400 evrov, medtem ko je bila prvotna maloprodajna cena obleke okoli 12.000 evrov.

Okrašena toaleta brez naramnic z zgornjim delom, ki ga krasijo srebrne bleščice v obliki jagodnih listov, in se spuščajo čez boke ter prehajajo v razkošno belo krilo iz tila, spominja na Chanelovo obleko, ki jo je letos na podelitvi oskarjev nosila njena mama. Čeprav je Nicole Kidman ambasadorka znamke Chanel, je že večkrat nosila tudi kreacije Oscarja de la Rente, zato ni izključeno, da je prav ona hčerki pomagala pri izbiri.

Najstnica je res še vedno v srednji šoli, a si že utira pot v modni svet. Nastopila je namreč že na modnih pistah za Miu Miu in Dior, sedemnajstletnica torej vse bolj stopa v ospredje kot model. Poleg tega je skupaj z mamo Nicole in sestro Faith Margaret na modnih revijah znamk Balenciaga, Chanel sedela v prvi vrsti ter pozirala za naslovnico modne revije. Ker je Nicole Kidman razkrila, da bo Sunday prihodnji mesec ob njej na prireditvi Met Gala, lahko pričakujemo, da bosta modno usklajeni. Vprašanje pa je, ali bosta znova izbrali Oscarja de la Rento, se ugiba Page six.