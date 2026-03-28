Ojoj! Misici med nastopom izpadli zobje, ne boste verjeli, kako se je odzvala (VIDEO)

Lepotna tekmovanja slovijo po glamurju, popolnih nasmehih in brezhibnih nastopih, vendar včasih nepredvideni trenutki zasenčijo vse ostalo. To se je zgodilo na letošnjem izboru Miss Grand Thailand 2026, ko je ena od tekmovalk doživela neprijeten trenutek, ki je hitro obšel svet.

Miss Grand Thailand je eno najbolj priljubljenih lepotnih tekmovanj, ustanovljeno leta 2013, zmagovalka pa državo zastopa na mednarodnem izboru Miss Grand International. Letos na njem nastopa kar 77 tekmovalk z vsega Tajske, veliki finale pa bo konec marca v Bangkoku.

Med predtekmovanjem je nastop Kamolwan Chanago, predstavnice province Pathum Thani, zmotil neprijeten dogodek, ko so ji nenadoma izpadli umetni zobje.

Popravila zobe in nadaljevala, kot da se ni zgodilo nič posebnega

V trenutku, ki bi številne tekmovalke povsem vrgel iz tira, je reagirala nagonsko – obrnila se je stran od občinstva, ujela zobe in nadaljevala z govorom, kot da se ni zgodilo nič posebnega. Nato je samozavestno nadaljevala hojo po modni pisti, občinstvo pa jo je nagradilo z glasnim aplavzom.

Posnetek tega trenutka je hitro postal viralen na družbenih omrežjih, številni komentatorji pa so poudarili, da je prav njena reakcija razkrila pravo moč in profesionalnost. Namesto da bi postala tarča posmeha, je Chanago za mnoge postala simbol samozavesti in sposobnosti, ker je iz neprijetne situacije izstopila z dvignjeno glavo.