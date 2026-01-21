  • Delo d.o.o.
DRUŽINSKA DRAMA

Olje na ogenj priliva ljubica: »Vem, kakšna sta lahko Victoria in David Beckham.«

Nekdanja asistentka Davida Beckhama Rebecca Loos se je odzvala na zapise Brooklyna Beckhama.
FOTO: Henry Nicholls/Afp
FOTO: Henry Nicholls/Afp
M. Fl.
 21. 1. 2026 | 13:25
A+A-

Rebecca Loos, bivša asistentka Davida Beckhama, ki je v medijih večkrat trdila, da sta imela z nekdanjim nogometašem razmerje, se je odzvala na izjavo Brooklyna Beckhama, v kateri je pojasnil razloge za spor s staršema. Po tem, ko je najstarejši sin slavnega para objavil obsežno izjavo o Davidu in Victorii, v kateri ju med drugim obtožuje, da sta mu večkrat poskušala uničiti razmerje z ženo Nicolo Peltz, je Davidova nekdanja asistentka javno delila svoje mnenje o njegovih besedah. »Tako sem vesela, da se je končno postavil zase in javno spregovoril,« je zapisala v komentarjih pod objavo na instagramu.

»Zelo mi je bilo hudo za njegovo ubogo ženo, ker predobro vem, kakšna znata biti David in Victoria!« Ko je drug uporabnik zapisal: »Fascinantno priznanje Brooklyna,« je 48-letnica odgovorila z rdečim srčkom in pripisala: »Resnica vedno pride na dan.« Rebecca se je sama zapletla v velik škandal z Beckhamovima, ko je trdila, da sta z Davidom, ki se je z Victorio poročil leta 1999,  ko je leta 2004 začela delati zanj kot njegova asistentka, imela razmerje. Čeprav sta David in nekdanja članica skupine Spice Girls vseskozi zanikala, da bi med zaposleno in delodajalcem kadarkoli prišlo do romantičnega odnosa, je Rebecca v desetletjih od takrat vztrajala pri svoji različici zgodbe, nazadnje jo je v medijih predstavila marca 2025.

»Zelo pogumno je bilo, da sem se postavila proti njima,« je takrat povedala v intervjuju za oddajo 60 Minutes Australia. »Držala sem se resnice, nikoli nisem pretiravala. Niti enkrat nisem lagala. Zakaj? Ker sem se spopadala z najmočnejšim, najvplivnejšim parom v medijih. In edino, kar sem imela na svoji strani, je bila resnica.« Poleg tega, da je razkrila, kako in kdaj naj bi se njuno domnevno razmerje začelo: po skupnem obisku nočnega kluba v Španiji, je pojasnila še, zakaj se je odločila stopiti  v javnost. To se je zgodilo, ko so se pojavile fotografije, na katerih sta z Davidom skupaj v klubu.

»Bolje je bilo, da zgodba pride od mene in da imam vsaj nekaj nadzora nad njo,« je povedala. »S tem se mu nisem želela maščevati, ampak … način, kako me je obravnaval, je bil zelo nepošten. In to, s čimer se je izmuznil, ter to dvojno življenje.« »Vem, koliko mu pomeni podoba,« je dodala. »Mislim, da sem želela, da tudi on začuti nekaj bolečine.« Čeprav sta David in Victoria, ki imata poleg Brooklyna še 23-letnega Romea, 20-letnega Cruza in 14-letno Harper vse govorice dolgo zanikala, sta priznala, da so špekulacije močno obremenile njun zakon.

»Bilo je nekaj groznih zgodb, s katerimi se je bilo zelo težko spopadati,« je David povedal v Netflixovi dokumentarni seriji Beckham iz leta 2023. »To je bilo prvič, da sva bila z Victorio v zakonu pod takšnim pritiskom,« piše portal E!News.

