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SODELOVANJE AXIOM SPACEA IN PRADE

Onkraj modnih brvi: na Luno v oblačilih modne hiše

Sodelovanje Axiom Spacea in Prade, ki sicer slovi po luksuznih oblačilih.
V okviru sodelovanja je nastalo posebno spodnje oblačilo za člane Nasinega programa Artemis. FOTO: Marco Bertorello/Afp
V okviru sodelovanja je nastalo posebno spodnje oblačilo za člane Nasinega programa Artemis. FOTO: Marco Bertorello/Afp
R. D.
 11. 6. 2026 | 13:10
1:44
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Sin modne oblikovalke Miuccie Prada in eden vodilnih predstavnikov znane italijanske modne hiše Prada Lorenzo Bertelli sodeluje pri projektu, ki sega daleč onkraj modnih brvi. Kot direktor marketinga skupine Prada je pomemben del partnerstva z ameriškim podjetjem Axiom Space, ki razvija novo generacijo opreme za astronavte.

Prav v okviru tega sodelovanja je nastalo posebno spodnje oblačilo za člane Nasinega programa Artemis, katerega cilj je vrnitev človeka na Luno. Čeprav Prada slovi predvsem po luksuzni modi, je podjetje svoje znanje o materialih, oblikovanju in udobju preneslo tudi v vesoljsko industrijo. Novo oblačilo bodo astronavti nosili pod lunarnimi skafandri. Vgrajen sistem za hlajenje in prezračevanje pomaga uravnavati telesno temperaturo, skrbi za dovod kisika in odstranjevanje ogljikovega dioksida. Tako lahko astronavti dlje in varneje opravljajo naloge v zahtevnih razmerah na Luninem površju.

Ključni obraz družinskega modnega podjetja FOTO: Claudia Greco/Reuters
Ključni obraz družinskega modnega podjetja FOTO: Claudia Greco/Reuters

Bertelli je ob predstavitvi vesoljskih oblačil poudaril, da projekt združuje tehnološko znanje podjetja Axiom Space in dolgoletne izkušnje Prade pri razvoju naprednih materialov. Po njegovih besedah sodelovanje dokazuje, da moda lahko prispeva tudi k reševanju najzahtevnejših tehnoloških izzivov sodobnega časa.

Lorenzo Bertelli se je v zadnjih letih uveljavil kot eden ključnih obrazov družinskega podjetja, poleg vodenja marketinških dejavnosti pogosto predstavlja Pradine razvojne in inovacijske projekte. Prej je bil profesionalni voznik relija, a dirkanja še ni obesil na klin.

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