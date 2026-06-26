Organizacija Naomi Campbell pod drobnogledom: luksuzni hoteli, velnes in le drobiž za dobrodelnost

Leta 2005 je zdaj 56-letna Naomi Campbell ustanovila dobrodelno ustanovo Fashion for Relief za okoljske in humanitarne projekte, toda njeno delovanje je konec leta 2021 začela preiskovati komisija za dobrodelnost za Anglijo in Wales. Organizacija je marca 2024 prenehala delovati, potem ko so upravitelji, ki jih je imenovala komisija, ugotovili, da je plačilno nesposobna. V poročilu komisije o preiskavi organizacije Fashion for Relief, objavljenem šest mesecev pozneje, je bilo izpostavljeno kaotično finančno upravljanje in vodenje evidenc. Organizacija med drugim ni vodila ustrezne dokumentacije; manjkali so računi, zapisniki sestankov in evidence sprejetih odločitev.

Posebno pozornost so pritegnili tudi stroški, ki so bremenili dobrodelno organizacijo. Med drugim naj bi plačevala luksuzne hotelske nastanitve, letalske vozovnice, velnes in druge izdatke, povezane s Campbellovo. Ugotovili so tudi, da je bilo le 8,5 odstotka denarja dejansko namenjenega za dobrodelnost, večina je bila porabljena za izplačila skrbnikom ustanove, svetovanje ter celo nastanitve v luksuznih hotelih in lepotne tretmaje.

Je bila prevarana?

Lepotica je trdila, da ni bila odgovorna za nadzor nad denarjem, a so ji kljub temu za pet let prepovedali opravljanje funkcije skrbnice v dobrodelnih ustanovah. Na odločitev se je pritožila, britanska komisija za dobrodelne organizacije, ki je obravnavala njeno pritožbo, pa meni, da je pri skrbniških odgovornostih »popolnoma odpovedala«. Označili so jo za neprimerno za vodenje dobrodelnih ustanov. Fashion for Relief je bila dolga leta znana po glamuroznih dobrodelnih modnih dogodkih, na katerih so zbirali sredstva za boj proti revščini in druge človekoljubne projekte. Organizacija je v petih letih delovanja zbrala približno 4,8 milijona funtov (približno 5,5 milijona evrov), vendar je po ugotovitvah preiskave partnerskim dobrodelnim organizacijam namenila le 10 odstotkov tega zneska.

Naomijini odvetniki vse očitke zavračajo. Na sodišču, kjer supermanekenka izpodbija petletno prepoved opravljanja vodstvenih funkcij v dobrodelnih organizacijah, so poudarili, da je bila žrtev prevare, za katero naj bi bila odgovorna njena nekdanja sodelavka in članica vodstva organizacije Bianka Hellmich. Po njihovih navedbah naj bi Hellmichova ponarejala dokumente in elektronsko pošto ter zavajala glede dejanskega finančnega stanja organizacije. V preiskavi so ugotovili, da je v dveh letih prejela 316.000 funtov (365.000 evrov) neodobrenih honorarjev in povračil stroškov, ki jih je pozneje vrnila. Obtožbe o ponarejanju dokumentov in goljufiji so predali policiji.