Osebje vojvodinje jokalo po kopalnicah

Nekdanja vojvodinja Sarah Ferguson naj bi bila po navedbah nove knjige povezana z izjemno kaotičnim delovnim okoljem, v katerem so njeni nekdanji zaposleni domnevno jokali in množično zapuščali službo. Avtor Andrew Lownie v prihajajoči knjigi Privilegirani: Vzpon in padec hiše York (Entitled: The Rise and Fall of the House of York) trdi, da je bilo delo za Sarah Ferguson popolnoma neurejeno in brez smernic. Po njegovih besedah so zaposleni pogosto odhajali že po nekaj urah dela. »Ni se mogla odločiti,« piše avtor. »V zadnjem trenutku je spreminjala odločitve.«

Jok in množični odhodi zaposlenih

Sarah je po navedbah Lownieja ustvarjala delovno okolje, kjer so bili zaposleni pod velikim pritiskom. »Ljudje so jokali v kopalnicah,« je dejal. Dodal je, da so nekateri zapustili službo že po polovici dneva. Po njegovih trditvah je bilo delo zelo intenzivno, saj naj bi bila nekdanja vojvodinja izjemno energična, neorganizirana in pogosto na poti.

Očitki o razsipnosti

Andrew Lownie navaja še, da je bil življenjski slog Fergusonove razsipen. Pogosto so se pripravljali obroki, ki jih je nato v zadnjem trenutku odpovedala, zaradi česar je ostajala hrana. »Veliko je bilo odpadkov,« navaja. »Vse je moralo biti sveže.« Njeno življenje je primerjal z Marijo Antoaneto, kjer naj bi bilo vse zelo lahkotno in neodgovorno.

Kaotični načrti in poslovni projekti

Avtor jo je označil tudi za zelo manipulativno in trdil, da je zaposlene vpletala v svoje kaotične načrte. Med domnevnimi projekti je omenil linijo spodnjega perila ter umetniško kolonijo na Bahamih. Po njegovih trditvah so bili številni projekti bolj kot v dejansko izvedbo, usmerjeni v pridobivanje denarja. Sarah Ferguson se je od bivšega princa Andrewa po desetih letih zakona ločila leta 1996. Kljub ločitvi sta dolgo živela skupaj v rezidenci Royal Lodge in zase pogosto govorila, da sta najbolj srečen ločen par na svetu, se spominja Radar online.