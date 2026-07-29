Osem let brez Oliverja Dragojevića, nocoj se mu bo poklonil tudi Luka Basi

Na današnji dan pred osmimi leti je umrl Oliver Dragojević, eden najbolj priljubljenih pevcev na območju nekdanje Jugoslavije, čigar pesmi še danes odmevajo po koncertnih dvoranah, radijskih postajah in dalmatinskih obalah. Umrl je 29. julija 2018 v splitski bolnišnici po enoletnem boju z rakom pljuč, star 70 let.

Rodil se je leta 1947 v Splitu, odraščal pa v Veli Luki na Korčuli, ki jo je vse življenje imel za svoj pravi dom. Glasba ga je spremljala že od otroštva – igral je klavir, harmoniko, klarinet in kitaro, preboj pa je doživel sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja. S skladateljem Zdenkom Runjićem sta ustvarila več kot 200 pesmi, med njimi zimzelene uspešnice, kot so Galeb i ja, Skalinada, Cesarica, Moj lipi anđele, Trag u beskraju, Molitva za Magdalenu, Oprosti mi, pape in Stari morski vuk.

Hrvaški pevec Oliver Dragojević. FOTO: Press Release

Čeprav je veljal za enega največjih glasbenikov na Balkanu in je nastopal tudi v Carnegie Hallu v New Yorku, Royal Albert Hallu v Londonu, pariški Olympii in Sydney Opera House, slave nikoli ni jemal preveč resno. Ni maral, da so ga imenovali legenda ali zvezda. »Ne kličite me legenda. To mi ne ustreza. Sem samo človek, ki poje,« je večkrat poudaril v intervjujih.

Veljal je za velikega ljubitelja morja in jadranja. Kadar ni stal na odru, ga je bilo največkrat mogoče srečati na njegovi barki. Prav zato so ga številni opisovali kot pravega »morskega volka«, kar je simbolično sovpadalo tudi z eno njegovih najbolj znanih pesmi Stari morski vuk. Morje je bilo njegov drugi dom in prostor, kjer je našel mir daleč od javnosti.

Leta 2017 je javnosti razkril, da se zdravi zaradi raka pljuč. Kljub bolezni je ostal optimističen, vendar se je njegovo zdravstveno stanje v naslednjih mesecih slabšalo. Julija 2018 je zaradi težav z dihanjem znova končal v bolnišnici v Splitu, kjer je 29. julija izgubil bitko z boleznijo. Njegova smrt je pretresla Hrvaško in celotno regijo. Hrvaška vlada je razglasila dan državnega žalovanja, od njega pa se je na splitski Rivi poslovilo več deset tisoč ljudi, preden so ga pokopali v rodni Veli Luki. Za seboj je pustil ženo Vesno, s katero je bil poročen od leta 1974, tri sinove – Dina ter dvojčka Damirja in Davorja – ter številne vnuke. Družina je bila zanj vedno na prvem mestu, zasebno življenje pa je skrbno varoval pred očmi javnosti.

Čeprav ga ni več že osem let, njegove pesmi ostajajo del vsakdana številnih generacij. Vsako poletje se mu v Veli Luki poklonijo s spominskim koncertom Trag u beskraju, na katerem njegove največje uspešnice izvajajo prijatelji in glasbeni kolegi, občinstvo pa znova dokazuje, da Oliverjeve pesmi niso izgubile niti kančka svoje moči. Na glasbeni spektakel v spomin legendi se je tudi letos že odpravil koroški glasbenik Luka Basi, velik Dragojevićev oboževalec. Koncerti si je že lani ogledal v objemu soproge Nastje Gabor v prvih vrstah kar iz čolna, kot kaže pa se bosta dalmatinskemu glasbeniku na enak način poklonila tudi letos.