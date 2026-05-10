Oskarjevec brutalno nad vplivneže: »To je popolna neumnost!«

V podkastu Conversations for our Daughters je oskarjevec Robert Downey Jr. spregovoril o fenomenu instant slavnih oseb, ki slavo gradijo zgolj s snemanjem samih sebe. Čeprav priznava, da je digitalni svet danes neizogiben, mladim svetuje, naj se, namesto samopromociji, raje posvetijo izobraževanju, delu in ustvarjanju nečesa konkretnega, piše Hollywood reporter.

Popolna neumnost

Igralec ni skrival svojega mnenja o novih trendih v zabavni industriji in hitri slavi. »Ko slišim govoriti, da so vplivneži zvezde prihodnosti, si mislim, da nekateri očitno živijo v drugem svetu. To je popolna neumnost,« je dejal 59-letni igralec. Dotaknil se je tudi dejstva, da lahko danes nekdo postane slaven, ne da bi počel kaj drugega, kot obračal proti sebi telefon. »Na to ne gledam vedno kot na nekaj negativnega. Mislim, da je danes izziv individualnosti preprosto postavljen na višjo raven.« Mladim je poslal jasno sporočilo: »Upam, da bo večina mladih rekla, da to ni zanje. Želim si nekaj ustvariti, nekaj zgraditi, se izobraziti in pridobiti znanje, da moj končni izdelek ne bo samo nekakšna samovšečna vplivniška podoba.«

Prodajalci megle informacijskega časa

Razkril je tudi, da je njegov 14-letni sin za kratek čas postal navdušen nad svetom vplivnežev. »Malce ga je prevzela ta zgodba, nato pa hitro prideš do: če vam je všeč, kako igram videoigro, mi lahko pošljete donacijo. To postane skoraj religija,« je dejal igralec. Nato je podal še najbolj ostro primerjavo: »Nekaj je na današnjih vplivnežih, zaradi česar delujejo kot prodajalci megle informacijskega časa.« Kljub kritikam je poudaril, da ne želi obsojati cele generacije. »Po drugi strani pa gre za povsem novo področje, zato tega ne obsojam. Ob promociji filmov sem spoznal nekaj vplivnežev in ugotovil, da so mnogi med njimi prizemljeni, uspešni in zelo v redu ljudje.«

Od Iron Mana do oskarjevca

Robert Downey Jr. danes velja za enega najbolj cenjenih in najbolje plačanih igralcev v Hollywoodu, njegova kariera pa je tudi ena najbolj znanih zgodb o padcu in vrnitvi na vrh. Leta 2024 je osvojil svojega prvega oskarja za stransko moško vlogo v filmu Oppenheimer. Svetovno slavo mu je prinesla predvsem vloga Tonyja Starka v Marvelovem filmskem vesolju Iron Man. Čeprav se je od Iron Mana poslovil, se bo konec letošnjega leta vrnil v Marvelov svet kot legendarni negativec Doctor Doom v filmu Maščevalci.

Njegov uspeh je še toliko bolj impresiven, ker je konec devetdesetih zaradi odvisnosti od drog skoraj uničil svojo kariero in celo pristal v zaporu, nato pa mu je uspela popolna rehabilitacija. Na družbenih omrežjih mu sledi več kot 58 milijonov ljudi, a priznava, da se trudi ne pasti pregloboko v zajčjo luknjo interneta: »Ljudje mi pravijo, da obožujejo, ko delujem sproščeno in ko dobijo vpogled v moje življenje. Jaz pa jim odgovorim, da je tam vse zaigrano in skupaj čista neumnost,« je iskreno zaključil igralec.