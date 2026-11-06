Oskarjevec je dobil otroka s 27 let mlajšo manekenko

Oskarjevec 58-letni Jamie Foxx in njegovo dekle, 31-letna avstralska manekenka Alyce Huckstepp, sta dobila prvega skupnega otroka, so za revijo People potrdili viri. Za igralca je to že tretji otrok, družina za zdaj še ni želela razkriti spola novorojenčka. Ljubezenska zgodba med Foxxom in nekdanjo avstralsko fitnes manekenko se je začela leta 2023. Čeprav je sprva kazalo, da je med njima vse popolno, sta se kmalu znašla pred resnimi preizkušnjami. Po letu in pol zveze je igralec januarja 2025 sporočil, da sta se razšla.

Toda ljubezen je očitno prevladala, saj so ju že tri mesece pozneje, aprila istega leta, znova opazili skupaj v javnosti, s čimer sta sprožila govorice o spravi. Že maja so viri za TMZ potrdili, da je Alyce nekaj mesecev noseča, s čimer so napovedali prihod dojenčka.

Šale na račun starosti

Igralec je septembra v oddaji Jimmyja Kimmla v svojem značilnem slogu spregovoril o ponovnem očetovstvu v zrelih letih. »Dojenček prihaja ... Še vedno imam to v sebi! Spet se vračam v vrsto pred šolo, ko starši pripeljejo otroke. O tem nisem dvomil, čeprav imam 58 let ... Saj veste, kaj mislim?«

Razkril, da mu je dodatno samozavest vlil pogovor z igralsko legendo Al Pacinom, ki je leta 2023 pri 83 letih z 32-letno Noor Alfallah dobil sina Romana. »Naletel sem na Ala Pacina. Če sem kdaj imel kakšne pomisleke, so po pogovoru z njim izginili.«

Igralec se je nato pošalil tudi na račun svoje prihodnosti z mlajšo partnerico: »Svojemu dekletu sem celo rekel: "Poslušaj, zdrži samo še 12 let. Če imam zdaj 58 let, jih bom čez 12 imel 70 ... Takrat mi boš samo še pokrila noge z odejico in mi dala puding iz tapioke."«

Hčerki iz prejšnjih zvez in slavna nekdanja ljubezen

Jamie Foxx ima iz prejšnjih zvez že dve hčerki. 32-letno Corinne je dobil v zvezi z Connie Kline, 17-letno Annalise pa ima s Kristin Grannis. Preden se je zapletel v romanco z Alyce Huckstepp, je bil šest let v zvezi z igralko Katie Holmes, razšla sta se leta 2019.

Alyce mu je bila v najtežjih trenutkih največja opora

Vesela novica prihaja tri leta po tem, ko je igralec prestal hudo zdravstveno krizo. Aprila 2023 so Foxxa zaradi skrivnostnih zdravstvenih zapletov pripeljali v bolnišnico. Njegova družina je takrat podrobnosti o njegovem stanju skrbno varovala. Igralec je šele leta 2024 v posebnem programu za Netflix razkril, kaj se je v resnici zgodilo. Zaradi krvavitve v možganih je doživel možgansko kap, zaradi katere je za 20 dni popolnoma izgubil spomin.

Ko je zbolel, je bila Alyce ves čas ob njem in mu nudila neomajno podporo. Vir je marca 2024 za revijo In Touch potrdil, da je ves čas njegove bolezni stala ob njem, kar ju je še bolj povezalo in utrdilo njuno zvezo, ki jo je zdaj zaznamovalo tudi rojstvo otroka.