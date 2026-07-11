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NOVA USTVARJALNA POT

Oskarjevka se vrača h koreninam: Hollywood zamenjala za gledališki oder

Helen Hunt, ki je letos dopolnila 63 let, se zadnja leta redkeje pojavlja na filmskem platnu.
Čeprav je dosegla skoraj vse, o čemer sanjajo igralci, pravi, da se še vedno uči. FOTO: promocijsko gradivo
Čeprav je dosegla skoraj vse, o čemer sanjajo igralci, pravi, da se še vedno uči. FOTO: promocijsko gradivo
I. Š.
 11. 7. 2026 | 15:15
2:43
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Zvezdnica Helen Hunt, ki je letos dopolnila 63 let, se zadnja leta redkeje pojavlja na filmskem platnu, a ustvarjalnosti še zdaleč ni obrnila hrbta. Namesto velikih hollywoodskih uspešnic jo vse bolj privlači gledališče. Prav te dni nastopa v znamenitem gledališču Royal Shakespeare Company, kjer v Češnjevem vrtu Čehova igra plemkinjo Ljubov Andrejevno Ranevsko, aristokratinjo, ki se po dolgih letih vrne domov in ugotovi, da je družinsko posestvo tik pred propadom. Na odru ji družbo delata sloviti Kenneth Branagh in Bill Pullman, predstavo pa režira Tamara Harvey.

Prav sodelovanje z Branaghom je bilo, kot je povedala za Guardian, zanjo posebno doživetje. Priznava, da je že od mladosti njegova velika občudovalka. Oče, ki je bil gledališki režiser in učitelj igre, jo je nekoč peljal gledat Branaghov film Henry V. »Takrat sem prvič pomislila – to je mogoče. Shakespeare je lahko razumljiv, ganljiv in vznemirljiv kot najboljši akcijski film,« se spominja. Ko je sprejela vlogo v Češnjevem vrtu, sploh še ni vedela, da bo njen igralski partner prav Branagh. Zato pravi, da se ji je uresničila dolgoletna želja.

Občinstvo jo še vedno najbolj povezuje z več znanimi filmi.
Občinstvo jo še vedno najbolj povezuje z več znanimi filmi.

Občinstvo jo še vedno najbolj povezuje s filmi Twister, Bolje ne bo nikoli (As Good As It Gets), Brodolom (Cast Away), Kaj ženske ljubijo (What Women Want) ter s priljubljeno televizijsko serijo Noro zaljubljena (Mad About You), za katero je prejela štiri nagrade emmy in ki jo je uvrstila med najbolj priljubljene ameriške igralke devetdesetih let. Za romantično komedijo Bolje ne bo nikoli, v kateri je zaigrala ob Jacku Nicholsonu, pa je leta 1998 osvojila tudi oskarja za najboljšo igralko. Čeprav je dosegla skoraj vse, o čemer sanjajo igralci, pravi, da se še vedno uči. Veliki dramatiki, kot sta Shakespeare in Čehov, jo vedno znova presenetijo z novimi pomeni. »Nikoli ne postaneš tako dober, da bi se nehal učiti,« pravi igralka, ki je poleg igranja začela tudi pisati scenarije in režirati filme. Vzrok je bil preprost – v Hollywoodu ni bilo dovolj zahtevnih ženskih vlog, zato jih je začela ustvarjati sama.

Zanimivo je tudi, da Helen Hunt nikoli ni načrtovala velike igralske kariere. Kot devetletna deklica je na igralski krožek odšla zgolj zato, ker je tja hodila njena sestrična, s katero sta odraščali kot sestri. Kmalu jo je opazil filmski ustvarjalec in sledile so prve vloge. Več kot pet desetletij pozneje še vedno pravi, da je predvsem učenka.

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filmigralkaHollywoodikonaHelen Hunt
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