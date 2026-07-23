Osmi otrok Marca Anthonyja: med najstarejšo in najmlajšo hčerko 32 let razlike

Portoriško-ameriški pevec 57-letni Marc Anthony ima te dni velik razlog za veselje, saj sta z ženo, 26-letno manekenko Nadjo Ferreira, dobila drugega skupnega otroka: deklico, ki sta jo poimenovala Myla. Veselo novico sta objavila na družbenih omrežjih. »Kakšen velik blagoslov je, da lahko z vami delimo novico o prihodu naše drage Myle. Ne morete si predstavljati, kakšna sreča napolnjuje naš dom, v sedmih nebesih smo,« sta zapisala ob fotografiji, na kateri pozirata s svojo novorojenko in njenim starejšim bratcem Marcom Juniorjem, ki se je rodil junija 2023, le nekaj mesecev po tem, ko sta Anthony in Nadia na razkošni poroki v Miamiju dahnila usodni da.

Par je v začetku junija v Asunciónu, glavnem mestu Paragvaja, od koder je Nadja, pripravil razkošno zabavo pred prihodom dojenčka. V elegantno okrašenem prostoru, polnem rožnatih cvetov in balonov, so se zbrali družina in najbližji prijatelji, med njimi pevec Prince Royce ter vplivnica Lele Pons z možem Guaynaom. Zabava je potekala v njihovem razkošnem domu, mize so bile okrašene s številnimi detajli, bodoča starša pa sta nosila svetlo rožnata oblačila, medtem ko so gostje prišli v belih ali rožnatih odtenkih.

Burno ljubezensko življenje

Njegova ljubezenska zgodba z Nadjo se je začela v začetku leta 2022 in je hitro prerasla v resno zvezo. V javnosti sta se prvič pojavila po treh mesecih zveze, zaročila sta se po petih mesecih, v začetku leta 2023 pa sta se poročila na slovesnosti, ki je združila svetovno družbeno smetano. Čeprav danes deluje kot družinski človek, ki je našel življenjski mir, ima slavni pevec za seboj precej burno ljubezensko preteklost.

Njegova prva resna zveza je bila s policistko Debbie Rosado iz New Yorka, s katero je dobil danes 32-letno hčerko Arianno in posvojil njenega sina Chasea iz prejšnje zveze. Par se je razšel, ker je pevca očarala portoriška lepotica Dayanara Torres, nekdanja mis Universe. Poročila sta se leta 2000 in kmalu dobila dva sinova, 25-letnega Cristiana in 23-letnega Ryana. Sprva se je zdelo, da je našel življenjsko sopotnico, vendar zakon ni trajal. Po več turbulentnih obdobjih, polnih razhodov in sprav, sta se uradno ločila 1. junija 2004.

Kraljevski par latino glasbene scene

Le štiri dni pozneje se je Marc Anthony poročil z latino divo Jennifer Lopez. Poročila sta se na zasebni slovesnosti v njeni hiši na Beverly Hillsu, njuna zveza je bila za javnost pravo presenečenje, saj le redki niso vedeli, da sta par. Jennifer je bila takrat že svetovna zvezdnica, njuna skrivna zveza in nepričakovana poroka pa sta več mesecev polnili naslovnice po vsem svetu.

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Ker sta bila oba med najvplivnejšimi zvezdami latino glasbe, so ju poimenovali kar kraljevski par latino scene. V skoraj desetih letih skupnega življenja sta dobila dvojčka, danes 18-letna Emmo in Maximiliana. Jennifer in Marc zaradi otrok ohranjata korekten odnos in sta večkrat poudarila, kako ponosna sta na mlada človeka, v katera sta njuna otroka odrasla.