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Osramočeni bivši princ služil z nepremičninami, sam pa plačeval drobiž

Andrew, brat kralja Karla III., oddajal hišice na posestvu v Windsorju. Sam je za uporabo nepremičnine plačeval simbolično najemnino.
Zaradi povezav s pokojnim Epsteinom se je moral odpovedati vsem nazivom in častem. FOTO: Daniel Leal/Afp

Zaradi povezav s pokojnim Epsteinom se je moral odpovedati vsem nazivom in častem. FOTO: Daniel Leal/Afp

Vhod v nekdanjo rezidenco Royal Lodge FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Vhod v nekdanjo rezidenco Royal Lodge FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Kralj iz zasebnih prihodkov Vojvodstva Lancaster plačuje subvencionirane najemnine za stanovanja svojih nečakinj, princes Beatrice in Eugenie, v kraljevskih palačah. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Kralj iz zasebnih prihodkov Vojvodstva Lancaster plačuje subvencionirane najemnine za stanovanja svojih nečakinj, princes Beatrice in Eugenie, v kraljevskih palačah. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Zaradi povezav s pokojnim Epsteinom se je moral odpovedati vsem nazivom in častem. FOTO: Daniel Leal/Afp
Vhod v nekdanjo rezidenco Royal Lodge FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Kralj iz zasebnih prihodkov Vojvodstva Lancaster plačuje subvencionirane najemnine za stanovanja svojih nečakinj, princes Beatrice in Eugenie, v kraljevskih palačah. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
I. R.
 8. 6. 2026 | 08:25
3:27
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Osramočeni nekdanji princ Andrew Mountbatten-Windsor, ki je padel v nemilost zaradi škandala, povezanega z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, je služil z oddajanjem treh hišic na posestvu Royal Lodge v Windsorju, medtem ko je za uporabo nepremičnine skladu Crown Estate plačeval zgolj simbolično najemnino, razkriva novo poročilo o upravljanju kraljevskih nepremičnin. Revizija, ki jo je izvedel britanski Nacionalni revizijski urad (NAO), razkriva tudi, da kralj Karel III. iz zasebnih prihodkov Vojvodstva Lancaster plačuje subvencionirane najemnine za stanovanja Andrewovih hčera, princes Beatrice in Eugenie, v kraljevskih palačah.

Poročilo, ki bo služilo kot podlaga za preiskavo parlamentarnega Odbora za javne finance, razkriva podrobnosti o uporabi kraljevskih nepremičnin. Javni interes se je okrepil, potem ko je bilo lani razkrito, da je Andrew za Royal Lodge plačeval zgolj simbolično najemnino, preden ga je kralj Karel nazadnje izselil iz kraljeve rezidence na posestvu gradu Windsor, piše Guardian. Mlajši brat kralja Karla III. se je začasno preselil v domovanje na posestvu Sandringham.

Varovana območja

NAO je ugotovil, da se pogoji najema razlikujejo. Pri nepremičninah, ki jih upravlja Kraljevsko gospodinjstvo, se uporablja t. i. prilagojena najemnina, ki praviloma znaša okoli 60 odstotkov tržne vrednosti. Razlog je v tem, da gre za objekte znotraj varovanih območij, kjer morajo stanovalci prestati varnostna preverjanja. Tako princesa Beatrice za stanovanje v palači St. James's plačuje najemnino, ki ustreza 68 odstotkom tržne vrednosti, medtem ko princesa Eugenie za hišo v sklopu Kensingtonske palače plačuje okoli 64 odstotkov tržne cene.

60 ODSTOTKOV

tržne vrednosti znaša prilagojena najemnina.

Vhod v nekdanjo rezidenco Royal Lodge FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Vhod v nekdanjo rezidenco Royal Lodge FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Poročilo še razkriva, da je Andrewova najemna pogodba za Royal Lodge dopuščala podnajem posameznih objektov na posestvu, ni pa znano, kolikšne prihodke je s tem ustvaril. Ob sklenitvi 75-letne najemne pogodbe leta 2003 je plačal premijo v višini milijona funtov ter dodatnih 7,5 milijona funtov (8,66 milijona evrov) za obnovo rezidence. Po ocenah bi lahko imel zaradi predčasne prekinitve pogodbe pravico do odškodnine v višini med 301.967 funtov (okoli 349 tisoč evrov) in 488.342 funtov (564.341 evrov). Vendar je sklad Crown Estate že prej sporočil, da je malo verjetno, da mu bo izplačano kakršno koli nadomestilo, ko bodo prišteti stroški potrebnih popravil in vzdrževanja nepremičnine. Viri blizu primera trdijo, da podnajem ni prinašal dobička ter da so bile najemnine določene izključno tako, da so pokrivale stroške vzdrževanja in namestitve zaposlenih, ki so tam živeli.

Vzdrževanje in obratovalni stroški kraljevskih palač, ki so v uporabi, se financirajo iz t. i. Sovereign Grant, torej iz javnih sredstev, namenjenih delovanju monarhije. Prilagojene najemnine, ki jih kralj plačuje za rezidenci Beatrice in Eugenie, naj bi pokrivale stroške, ki za te nepremičnine bremenijo sklad Sovereign Grant, zato davkoplačevalci domnevno ne nosijo dodatnih izdatkov, povzema portal N1.hr.

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