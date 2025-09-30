Osramočeni kraljevi par: to je ukazal kralj

Princ Andrew in Sarah Ferguson naj bi bila izključena iz kraljevih božičnih praznovanj, saj so na plano prišle dodatne podrobnosti o njuni povezavi z Jeffreyjem Epsteinom.

Po navedbah virov je kralj Karel III. jasno povedal, da želi tako vojvodo, kot vojvodinjo Yorško, potem ko so mediji razkrili pismo, v katerem se je Fergusonova zasebno opravičila Epsteinu, držati stran od sebe. V pismu ga je opisala kot zvestega, velikodušnega in izjemnega prijatelja.

FOTO: Toby Melville Reuters

Andrew in Fergusonova, ki sta se ločila že leta 1996, a še vedno živita skupaj v rezidenci Royal Lodge v parku Windsor, naj bi po informacijah virov prejela navodila, naj se na prihodnjih kraljevih dogodkih ne pojavljata oziroma naj ostajata v ozadju.

Stališče kralja Karla in odziv družine

Vir blizu kraljeve palače je povedal: »Svojega brata ne moreš odpustiti. A za vse bi bilo najboljše, če bi vojvoda in vojvodinja letos pokazala toliko dostojanstva kot lani, tudi zato, ker tako kralj ne bi bil prisiljen sprejemati še težjih odločitev.«

Lani naj bi monarh prosil Fergusonovo, naj potem, ko so ga povezovali s kitajsko vohunko Yang Tengbo prepriča Andrewa, da se odpove udeležbi na tradicionalnem božičnem srečanju v Sandringhamu.

FOTO: Profimedia

Yorkova sta tako praznike sama, brez svojih hčera, princes Beatrice in Eugenie, preživela v njuni rezidenci.

Letošnji škandal je še dodatno zaostril družinske vezi. Kraljevi viri trdijo, da sta kralj Karel in princ William enotna v oceni, da Andrew ostaja tveganje in grožnja monarhiji. Princ William naj bi popolnoma podpiral očetovo odločitev.

Posledice za Sarah Ferguson

Več dobrodelnih organizacij je po razkritju, da je kmalu po javni prekinitvi stikov v prijateljskem tonu pisala Epsteinu, pretrgalo sodelovanje z vojvodinjo.

V zasebnem sporočilu je Fergusonova priznala, da se je od Epsteina distancirala zgolj zato, da bi zaščitila svoj ugled kot otroške pisateljice, potem ko so ji svetovali, naj to stori, če želi rešiti kariero.

FOTO: Manon Cruz/Reuters

Njeni prijatelji pravijo, da je popolnoma uničena zaradi sramote, ki jo je povzročila, in da se bo v pravem trenutku širšemu krogu kraljeve družine opravičila.

Napetosti na javnih dogodkih

Na nedavnem pogrebu vojvodinje Kentske je bil Andrew opažen, kako se glasno smeji in kako skuša govoriti s princem Williamom, ki ga je očitno ignoriral.

FOTO: Toby Melville/Reuters

Čeprav kralj ni naklonjen temu, da bi koga dobesedno izgnal, si želi, da bi Andrew in Fergusonova ostajala diskretna in na dogodke prihajala skozi stranske vhode.

Širše posledice in škandal

Princ Andrew je že leta 2019, po razvpitem televizijskem intervjuju za BBC-jevo oddajo Newsnight odstopil kot aktivni član kraljeve družine.

Nadaljnja vprašanja o njegovem prijateljstvu z Epsteinom in obtožbah glede spolne zlorabe Virginie Giuffre, (ki jih je zanikal, a vseeno plačal visok znesek za izvensodno poravnavo), še danes nanj mečejo senco.

FOTO: Toby Melville/Reuters

Nedavno objavljeni dokumenti ameriškega kongresa, ki so nastali prek beleženja sporočil, letalskih evidenc in finančnih knjig ponovno povezujejo Andrewa z Epsteinom. V dokumentih so se znašla tudi druga znana imena, med njimi milijarder Elon Musk.

Vpliv na hčeri

Škandal zdaj že vpliva na hčeri Andrewa in Sarah.

Prijatelji princese Beatrice pravijo, da je izgubila vse upe, da bi postala del aktivne kraljeve ekipe, čeprav je bila, da bi razbremenila kralja Karla in princa Williama, pripravljena nase prevzeti del kraljevih obveznosti, piše Radar online.