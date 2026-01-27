  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONEC OBDOBJA

Osupnil je osebje: Tom Cruise je čez noč spakiral kovčke

Več let je poudarjal, da je anglofil in se družil s kraljevo družino, sedaj pa je nenadoma zapustil London.
FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
M. Fl.
 27. 1. 2026 | 10:45
3:19
A+A-

Hollywoodski igralec Tom Cruise, ki se je dolgo imel za anglofila, je po letih, preživetih v Združenem kraljestvu, nenadoma sprejel odločitev o vrnitvi v Združene države Amerike in z njo presenetil mnoge v svojem krogu. Osebje v luksuznem stanovanjskem kompleksu v londonskem Knightsbridgeu, kjer je živel v penthousu, vrednem 40 milijonov evrov, je bilo nad njegovim nenadnim odhodom osupljeno. Po navedbah virov so bili zaposleni opaženi, kako iz stanovanjskega kompleksa, s pogledom na Hyde Park, nosijo škatle z njegovimi stvarmi, pravi razlog selitve ostaja neznan.

Vir blizu igralca je za Daily Mail  razkril: »Tom je imel rad London. Občudoval je kraj, kjer je živel, zjutraj je tekel po Hyde Parku. Užival je v sprehodih po soseski, pa tudi v tem, da je lahko skočil v helikopter na Battersea Heliportu in odletel v kakšen tipičen britanski kraj.« Dodaja, da se je vse zgodilo z bliskovito hitrostjo: »Za osebje stavbe je bil to šok. Zelo čudno. Združeno kraljestvo je bilo zanj tako profesionalno središče kot zasebno igrišče, z diskretnimi srečanji in nočnimi prihodi. Anglija mu je pomenila veliko več kot samo lokacijo za snemanje.« Zanimiva podrobnost, ki še povečuje skrivnost njegovega odhoda, je dejstvo, da so bile odstranjene celo zatemnitvene zavese, ki jih je Cruise po navedbah namestil na stene stanovanja, da bi lahko nemoteno spal.

Vse do kraljeve lože

Cruise že 40 let snema filme v Veliki Britaniji, leta 2021 pa se je na Otoku tudi uradno naselil. Postal je skoraj domačin: bil je opažen na osrednjem igrišču Wimbledona, obiskoval festival Glastonbury, osvojil je celo tamkajšnji žargon, je razkril njegov kolega Kenneth Branagh. Njegova integracija v britansko visoko družbo je bila brezhibna: od udeležbe na praznovanju platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete do humanitarnih dogodkov s princem Williamom. »Imava veliko skupnega. Oba imava rada Anglijo in oba sva navdušena nad letenjem,« je o prijateljstvu z njim igralec izjavil lani.

Ljubezenski brodolomi in vrnitev h koreninam

Med bivanjem v Londonu so ga povezovali z vrsto glamuroznih žensk, vključno s kolegico iz Nemogoče misije Hayley Atwell. Nedavno se je šušljalo o zvezi z igralko Ano de Armas, s katero se je zabaval na praznovanju 50. rojstnega dne Davida Beckhama lani. Pridobil naj bi celo posebno dovoljenje, da so njeni hišni ljubljenčki lahko bivali v njegovem strogo nadzorovanem stanovanjskem kompleksu, a naj bi se par oktobra 2025 razšel.

Čeprav so se lani pojavila ugibanja, da Cruise išče nepremičnino v idiličnem Cotswoldsu, se zdi, da je Amerika vseeno prevladala. Igralec ima dvonadstropni penthouse v Clearwaterju na Floridi, strateško umeščenega le nekaj blokov od svetovnega sedeža Scientološke cerkve, katere aktivni član je. Ali ta odhod pomeni dokončen konec njegove britanske avanture ali le kratek predah, bo pokazal čas, a London je zagotovo izgubil enega svojih najbolj znanih prebivalcev.

Sorodni članki

Bulvar  |  Glasba in film
NAGRADE

Tom Cruise končno z oskarjem, tokrat častnim (FOTO)

Nagradili so tudi Debbie Allen in Wynna Thomasa, poleg tega so se spomnili pevke in humanitarke Dolly Parton.
21. 11. 2025 | 07:31
Bulvar  |  Tuji trači
NEKDANJA ZAKONCA

Tom Cruise in Nicole Kidman: stara čustva še zdaleč niso pozabljena

Več kot dvajset let po eni najodmevnejših hollywoodskih ločitev se je Tom Cruise odzval na aktualni razhod bivše žene.
19. 11. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
KONEC LJUBEZNI

Tom Cruise je znova samski: to se je zgodilo z Ano de Armas

Tom Cruise in Ana de Armas sta se razšla po devetih mesecih zveze.
17. 10. 2025 | 14:25

Več iz teme

Tom CruiseselitevLondonbritanska kraljeva družina
ZADNJE NOVICE
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Krompirjeva juha s kisom: preprosta, nasitna in presenetljivo dobra

Spominja na krompirjevo solato in fish & chips. Nasitna, topla in presenetljivo lahka.
Odprta kuhinja27. 1. 2026 | 11:30
11:15
Šport  |  Tekme
ROKOMET

Dan D za slovenski šport! Hrvatom gori pod nogami, Srbi udarili: »Nekaterih stvari se ne da natrenirati«

Hrvati govorijo o ključni tekmi, o zadnji priložnosti, o tem, da morajo premagati Slovenijo ...
27. 1. 2026 | 11:15
11:02
Novice  |  Svet
NAPETO ZARADI TAJVANA

Sredi diplomatskega spora sta se znašli nič krivi pandi, takšna usoda ju čaka

Da bi ju še zadnjič videli, so obiskovalci kitajskega živalskega vrta čakali več ur.
27. 1. 2026 | 11:02
11:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
KONČAL NA URGENCI

Savsko naselje v šoku: perspektivni nogometaš zaradi dekleta brutalno pretepel najstnika in ga z glavo butal v fasado

Osumljencu je bilo odrejeno pridržanje, a je bilo v nadaljnjem postopku na podlagi usmeritev tožilstva odpravljeno, so sporočili s PU Ljubljana.
27. 1. 2026 | 11:01
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŠPORTANJE S HOLESTEROLOM

Imate holesterol pod nadzorom? Kako lahko s športom zmagate na najpomembnejši zdravstveni tekmi

Čeprav je raziskav o vplivu vadbe na holesterol manj kot tistih o zdravilih, so rezultati enotni: telesna aktivnost vedno deluje v prid zdravju. Ne glede na izhodišče.
Žiga Hladnik27. 1. 2026 | 11:00
10:53
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMUČARSKA NESREČA

Grozljiva tragedija na smučišču: deček (14) umrl pred očmi očeta

Kljub hitri intervenciji in dolgotrajnemu oživljanju mu ni bilo pomoči.
27. 1. 2026 | 10:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki