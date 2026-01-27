Osupnil je osebje: Tom Cruise je čez noč spakiral kovčke

Hollywoodski igralec Tom Cruise, ki se je dolgo imel za anglofila, je po letih, preživetih v Združenem kraljestvu, nenadoma sprejel odločitev o vrnitvi v Združene države Amerike in z njo presenetil mnoge v svojem krogu. Osebje v luksuznem stanovanjskem kompleksu v londonskem Knightsbridgeu, kjer je živel v penthousu, vrednem 40 milijonov evrov, je bilo nad njegovim nenadnim odhodom osupljeno. Po navedbah virov so bili zaposleni opaženi, kako iz stanovanjskega kompleksa, s pogledom na Hyde Park, nosijo škatle z njegovimi stvarmi, pravi razlog selitve ostaja neznan.

Vir blizu igralca je za Daily Mail razkril: »Tom je imel rad London. Občudoval je kraj, kjer je živel, zjutraj je tekel po Hyde Parku. Užival je v sprehodih po soseski, pa tudi v tem, da je lahko skočil v helikopter na Battersea Heliportu in odletel v kakšen tipičen britanski kraj.« Dodaja, da se je vse zgodilo z bliskovito hitrostjo: »Za osebje stavbe je bil to šok. Zelo čudno. Združeno kraljestvo je bilo zanj tako profesionalno središče kot zasebno igrišče, z diskretnimi srečanji in nočnimi prihodi. Anglija mu je pomenila veliko več kot samo lokacijo za snemanje.« Zanimiva podrobnost, ki še povečuje skrivnost njegovega odhoda, je dejstvo, da so bile odstranjene celo zatemnitvene zavese, ki jih je Cruise po navedbah namestil na stene stanovanja, da bi lahko nemoteno spal.

Vse do kraljeve lože

Cruise že 40 let snema filme v Veliki Britaniji, leta 2021 pa se je na Otoku tudi uradno naselil. Postal je skoraj domačin: bil je opažen na osrednjem igrišču Wimbledona, obiskoval festival Glastonbury, osvojil je celo tamkajšnji žargon, je razkril njegov kolega Kenneth Branagh. Njegova integracija v britansko visoko družbo je bila brezhibna: od udeležbe na praznovanju platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete do humanitarnih dogodkov s princem Williamom. »Imava veliko skupnega. Oba imava rada Anglijo in oba sva navdušena nad letenjem,« je o prijateljstvu z njim igralec izjavil lani.

Ljubezenski brodolomi in vrnitev h koreninam

Med bivanjem v Londonu so ga povezovali z vrsto glamuroznih žensk, vključno s kolegico iz Nemogoče misije Hayley Atwell. Nedavno se je šušljalo o zvezi z igralko Ano de Armas, s katero se je zabaval na praznovanju 50. rojstnega dne Davida Beckhama lani. Pridobil naj bi celo posebno dovoljenje, da so njeni hišni ljubljenčki lahko bivali v njegovem strogo nadzorovanem stanovanjskem kompleksu, a naj bi se par oktobra 2025 razšel.

Čeprav so se lani pojavila ugibanja, da Cruise išče nepremičnino v idiličnem Cotswoldsu, se zdi, da je Amerika vseeno prevladala. Igralec ima dvonadstropni penthouse v Clearwaterju na Floridi, strateško umeščenega le nekaj blokov od svetovnega sedeža Scientološke cerkve, katere aktivni član je. Ali ta odhod pomeni dokončen konec njegove britanske avanture ali le kratek predah, bo pokazal čas, a London je zagotovo izgubil enega svojih najbolj znanih prebivalcev.