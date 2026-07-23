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Otroci Enriqueja Iglesiasa in Anne Kournikove: oboževalci ne morejo verjeti …

Potomci pevca in nekdanje tenisačice so izrezana podoba staršev.
FOTO: Š Carlos Barria/Reuters 
FOTO: Š Carlos Barria/Reuters 
M. Fl.
 23. 7. 2026 | 10:32
2:25
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V domu Enriqueja Iglesiasa in Anne Kournikove je minuli konec tedna vladalo slavnostno vzdušje. Španski pevec in nekdanja ruska teniška zvezdnica sta skupaj z otroki spremljala finale svetovnega prvenstva, po zmagi Španije pa je ponosna mama na družbenih omrežjih delila fotografijo, ki je navdušila številne oboževalce. Enrique in Anna imata štiri otroke: osemletnega dvojčka Lucy in Nicholasa, šestletno hčerko Mary ter najmlajšega sina Romea, ki je star sedem mesecev.

Na fotografiji, ki jo je Anna objavila na instagramu, so Lucy, Nicholas in Mary oblečeni v drese španske nogometne reprezentance. Oboževalci so takoj opazili, kako zelo so otroci zrasli. »Čudoviti mali prvaki,« je zapisal eden od sledilcev. »Ne morem verjeti, kako so zrasli!« je dodal drugi. Mnogi so komentirali, da so malčki podedovali najboljše lastnosti svojih slavnih staršev.

Otroci se znajo odlično pogajati

Čeprav je pogosto na turnejah, Enrique vsak prosti trenutek nameni družini. Posebej uživa v praznikih, ko otroke rad razvaja z darili. Pevec je že pred časom v šali priznal, da njegovi otroci pričakujejo darila ob skoraj vsakem prazniku. »Mislijo, da si zaslužijo darila ne glede na to, kateri praznik je. Takšnih dni se vedno zelo veselijo,« je povedal v enem od intervjujev. Dodal je, da jim v šali pravi mali pogajalci, saj vedno skušajo doseči prav tisto, kar si želijo.

Sin prvič na vaji

Enrique se je spomnil tudi trenutka, ko je sin Nicholas prvič prisostvoval vaji za njegov koncert. »Z občudovanjem je opazoval produkcijo, luči in oder. Kot da bi prvič videl vesoljca ali neznani leteči predmet, seveda v pozitivnem smislu. Bil je popolnoma očaran,« je povedal pevec. Čeprav Enrique Iglesias in Anna Kournikova zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo, vsaka nova fotografija njunih otrok vzbudi veliko zanimanja. Številni se strinjajo, da so iz leta v leto vse bolj podobni svojim slavnim staršem, piše Daily Mail.

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