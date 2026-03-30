RDEČ FERRARI

Otroške sanje iz osemdesetih gredo na dražbo

Prodali bodo znamenitega rdečega ferrarija. V Magnumu, P. I. ga je vozil Tom Selleck.
Vozil ga je na začetku. FOTO: Universal Television
Brez Sellecka nadaljevanka po svetu ne bi bila tako popularna.
Januarja je dopolnil 81 let. FOTO: Profimedia
A. B.
 30. 3. 2026 | 07:20
Ameriška kriminalna dramska serija Magnum, P. I., ki so jo na televizijskih ekranih čez lužo prvič predvajali med letoma 1980 in 1988, nikoli ne bi bila tako popularna, če v njej Thomasa Magnuma ne bi igral brkati Tom Selleck. In seveda, če ta med celotno serijo ne bi vozil rdečega ferrarija 308 GTS. In prav slednjega bodo med 16. in 18. aprilom izpostavili na dražbi dražbene hiše Barrett-Jackson v mestu Palm Beach v ameriški zvezni državi Florida. Za ikoničnega ferrarija, ki ga je na začetku serije vozil danes 81-letni Selleck, to ni prva dražba. Doslej je namreč na tak način zamenjal že več lastnikov. Marca lani je bil prodan za 115.000 dolarjev oziroma 97.656 evrov. Tedanji lastnik se ga je očitno zelo hitro naveličal, saj bo zdaj šel še enkrat v prodajo. A s to razliko, da tokrat brez izklicne cene.

6,5 sekunde

potrebuje za pospešek od 0 do 100 km/h.

Ferrari 308 GTS iz leta 1979 se ponaša z 2,9-litrskim motorjem V8, ki proizvede izjemnih 227 KM. Od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 6,5 sekunde in doseže največjo hitrost 250 kilometrov na uro. Ta športni avtomobil ima streho Targa, 5-stopenjski ročni menjalnik, pogon na zadnja kolesa in v dolžino meri 4,23 metra. In čeprav je bilo v 163 epizodah serije uporabljenih približno 15 avtomobilov ferrari 308, je ta konkretni primerek, kot pišejo pri ameriški reviji o luksuznem življenjskem slogu Robb Report, verjetno eden najbolj zaželenih med zbiratelji. To pa zato, ker ga je Selleck vozil v originalni pilotni epizodi Magnum, P. I. z zabavnim naslovom Ne jejte snega na Havajih in v naslednji prvi sezoni.

Kot dodaten plus za nakup naj bi bil tudi podatek, da je prav tega ferrarija iz New Yorka v Los Angeles vozil pokojni ameriški avtor, novinar in politični satir P. J. O'Rourke. Leta 1980 ga je uporabil za zgodbo o svojem potovanju, in sicer po naročilu revije Car and Driver (Avto in voznik, op. p.). Vozilo je prvotno dobavilo podjetje Ferrari North America, in to v rumeni barvi. Za samo oddajo so ga prebarvali v rdečo. Robb Report še piše, da ima na podboju vrat še vedno posebno oznako, ki označuje spremembo barve. »To je eden najbolj ikoničnih avtomobilov v zgodovini filma in avtomobilizma,« jim je povedal Craig Jackson, predsednik in izvršni direktor podjetja Barrett-Jackson. »Vsak otrok je sanjal, da bi bil Thomas Magnum, ki dirka po Havajih v Ferrariju in zasleduje zlobneže.«

Po snemanju so avto vrnili v podjetje Ferrari North America. Preden so ga prodali kot rabljenega, so ga temeljito obnovili. V prvotno stanje je bil vrnjen tudi vozniški sedež, ki je bil posebej prilagojen za Selleckovih 193 cm telesne višine. Za svojo starost je še presenetljivo dobro vzdrževan, saj ima le okoli 150.000 prevoženih kilometrov. Njegovega celotnega videza ne kvarijo niti manjše praske na platiščih. Leta 2017 so podoben serijski ferrari v dražbeni hiši Bonhams v ameriški zvezni državi Arizona prodali za 181.500 dolarjev oziroma 154.127 evrov.

ferraridražbaTom SelleckAvtomobilišportni avtomobiliserijaMagnumHollywoodavto
ZADNJE NOVICE
09:14
Bulvar  |  Domači trači
REKORD, GLASBA IN NEPOZABNI TRENUTKI

Pod Poncami vrelo kot še nikoli: Nika Prevc pisala zgodovino, znani preplavili Planico (FOTO)

Kar se je zgodilo ta vikend, bo odmevalo še dolgo.
30. 3. 2026 | 09:14
08:48
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

Modrice se mi pojavljajo brez razloga, ali je to lahko znak resne bolezni

S staranjem koža postaja tanjša, izgublja zaščitni sloj maščobnega tkiva, krvne žile pa postanejo bolj krhke.
Miroslav Cvjetičanin30. 3. 2026 | 08:48
08:20
Bulvar  |  Tuji trači
IMA TEŽAVE

Tiger Woods pod vplivom z veliko hitrostjo trčil v tovornjak, oglasil se je Donald Trump

Tiger Woods med nevarnim prehitevanjem na bok. Leta 2021 mu je že grozila amputacija noge.
30. 3. 2026 | 08:20
08:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
08:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
7 LET ZAPORA

Maročan jo je na Metelkovi davil in posiljeval

Tahirja Tarze prošnje nemočne ženske niso ustavile pri posilstvu. Bil je že obsojen, zdaj na sodišču še zaradi udarca s kamnom.
Aleksander Brudar30. 3. 2026 | 08:05
07:50
Bulvar  |  Zanimivosti
POGOLTNILA KOVINO

Zaradi sladoleda z žeblji ob otroke

Brandy Buckley je naročila sladoled, v katerem so bili poleg orehov še kovinski drobci. Prodajalca je tožila za 15.000 dolarjev, a je dobila kar 14 milijonov.
30. 3. 2026 | 07:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
