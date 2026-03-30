Otroške sanje iz osemdesetih gredo na dražbo

Ameriška kriminalna dramska serija Magnum, P. I., ki so jo na televizijskih ekranih čez lužo prvič predvajali med letoma 1980 in 1988, nikoli ne bi bila tako popularna, če v njej Thomasa Magnuma ne bi igral brkati Tom Selleck. In seveda, če ta med celotno serijo ne bi vozil rdečega ferrarija 308 GTS. In prav slednjega bodo med 16. in 18. aprilom izpostavili na dražbi dražbene hiše Barrett-Jackson v mestu Palm Beach v ameriški zvezni državi Florida. Za ikoničnega ferrarija, ki ga je na začetku serije vozil danes 81-letni Selleck, to ni prva dražba. Doslej je namreč na tak način zamenjal že več lastnikov. Marca lani je bil prodan za 115.000 dolarjev oziroma 97.656 evrov. Tedanji lastnik se ga je očitno zelo hitro naveličal, saj bo zdaj šel še enkrat v prodajo. A s to razliko, da tokrat brez izklicne cene.

6,5 sekunde potrebuje za pospešek od 0 do 100 km/h.

Ferrari 308 GTS iz leta 1979 se ponaša z 2,9-litrskim motorjem V8, ki proizvede izjemnih 227 KM. Od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 6,5 sekunde in doseže največjo hitrost 250 kilometrov na uro. Ta športni avtomobil ima streho Targa, 5-stopenjski ročni menjalnik, pogon na zadnja kolesa in v dolžino meri 4,23 metra. In čeprav je bilo v 163 epizodah serije uporabljenih približno 15 avtomobilov ferrari 308, je ta konkretni primerek, kot pišejo pri ameriški reviji o luksuznem življenjskem slogu Robb Report, verjetno eden najbolj zaželenih med zbiratelji. To pa zato, ker ga je Selleck vozil v originalni pilotni epizodi Magnum, P. I. z zabavnim naslovom Ne jejte snega na Havajih in v naslednji prvi sezoni.

Brez Sellecka nadaljevanka po svetu ne bi bila tako popularna.

Kot dodaten plus za nakup naj bi bil tudi podatek, da je prav tega ferrarija iz New Yorka v Los Angeles vozil pokojni ameriški avtor, novinar in politični satirLeta 1980 ga je uporabil za zgodbo o svojem potovanju, in sicer po naročilu revije Car and Driver (Avto in voznik, op. p.). Vozilo je prvotno dobavilo podjetje Ferrari North America, in to v rumeni barvi. Za samo oddajo so ga prebarvali v rdečo. Robb Report še piše, da ima na podboju vrat še vedno posebno oznako, ki označuje spremembo barve. »To je eden najbolj ikoničnih avtomobilov v zgodovini filma in avtomobilizma,« jim je povedal, predsednik in izvršni direktor podjetja Barrett-Jackson. »Vsak otrok je sanjal, da bi bil Thomas Magnum, ki dirka po Havajih v Ferrariju in zasleduje zlobneže.«

Po snemanju so avto vrnili v podjetje Ferrari North America. Preden so ga prodali kot rabljenega, so ga temeljito obnovili. V prvotno stanje je bil vrnjen tudi vozniški sedež, ki je bil posebej prilagojen za Selleckovih 193 cm telesne višine. Za svojo starost je še presenetljivo dobro vzdrževan, saj ima le okoli 150.000 prevoženih kilometrov. Njegovega celotnega videza ne kvarijo niti manjše praske na platiščih. Leta 2017 so podoben serijski ferrari v dražbeni hiši Bonhams v ameriški zvezni državi Arizona prodali za 181.500 dolarjev oziroma 154.127 evrov.