Owen Cooper zapušča šolo: »Upam, da bom postal igralec.«

Britanski najstnik Owen Cooper je povedal, da namerava, da bi uresničil svoje igralske sanje, takoj po zaključku izpitov GCSE zapustiti šolo. Gre za zaključne izpite v Združenem kraljestvu, ki jih dijaki ob koncu srednješolskega izobraževanja običajno opravljajo pri 15, 16 letih. Med nedavnim gostovanjem v oddaji The Graham Norton Show je 16-letnik iz Warringtona odkrito dejal: »Pred seboj imam še približno šest mesecev šolskih obveznosti, potem pa je konec, in upam, da bom postal igralec,« poroča BBC.

Cooper je svetovno slavo dosegel z izjemno vlogo Jamieja Millerja v uspešni seriji Adolescenca, kjer je v zapleteni kriminalni zgodbi upodobil obtoženega najstnika. Za vlogo je prejel nagrado emmy za najboljšega stranskega igralca in postal najmlajši moški prejemnik te prestižne televizijske nagrade v zgodovini. Mlad igralec je priznal, da je bila sama noč podelitve emmyjev nora izkušnja, prisotnost zvezdnikov in vzdušje na slovesnosti pa sta ga povsem prevzela: »Bilo je noro … res je bil najboljši dan v mojem življenju,« je povedal za Standard UK.

Serija Adolescenca, o kateri govori ves svet in jo globalno predvaja Netflix, je prejela tudi številne druge nominacije in priznanja. Cooper je že v igri za zlati globus 2026, kjer bi lahko znova presegel meje in postal najmlajši dobitnik te nagrade. Medtem ko se pripravlja na resnejše življenje pred kamerami, sporoča, da se izzivov, ki ga čakajo le nekaj mesecev po tem, ko bo zapustil šolo, ne boji.