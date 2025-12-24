  • Delo d.o.o.
KARIERA

Owen Cooper zapušča šolo: »Upam, da bom postal igralec.«

Najmlajši dobitnik nagrade emmy se bo povsem posvetil igralski karieri.
FOTO: Daniel Cole/Reuters
FOTO: Daniel Cole/Reuters
M. Fl.
 24. 12. 2025 | 13:25
1:46
A+A-

Britanski najstnik Owen Cooper je povedal, da namerava, da bi uresničil svoje igralske sanje, takoj po zaključku izpitov GCSE zapustiti šolo. Gre za zaključne izpite v Združenem kraljestvu, ki jih dijaki ob koncu srednješolskega izobraževanja običajno opravljajo pri 15, 16 letih. Med nedavnim gostovanjem v oddaji The Graham Norton Show je 16-letnik iz Warringtona odkrito dejal: »Pred seboj imam še približno šest mesecev šolskih obveznosti, potem pa je konec, in upam, da bom postal igralec,« poroča BBC.

Cooper je svetovno slavo dosegel z izjemno vlogo Jamieja Millerja v uspešni seriji Adolescenca, kjer je v zapleteni kriminalni zgodbi upodobil obtoženega najstnika. Za vlogo je prejel nagrado emmy za najboljšega stranskega igralca in postal najmlajši moški prejemnik te prestižne televizijske nagrade v zgodovini. Mlad igralec je priznal, da je bila sama noč podelitve emmyjev nora izkušnja, prisotnost zvezdnikov in vzdušje na slovesnosti pa sta ga povsem prevzela: »Bilo je noro … res je bil najboljši dan v mojem življenju,« je povedal za Standard UK.

Serija Adolescenca, o kateri govori ves svet in jo globalno predvaja Netflix, je prejela tudi številne druge nominacije in priznanja. Cooper je že v igri za zlati globus 2026, kjer bi lahko znova presegel meje in postal najmlajši dobitnik te nagrade. Medtem ko se pripravlja na resnejše življenje pred kamerami, sporoča, da se izzivov, ki ga čakajo le nekaj mesecev po tem, ko bo zapustil šolo, ne boji.

Človek, zaslužen za odkritje dečka, ki je hipoma očaral svet

Izjemno priljubljena serija je v vesolje izstrelila novo zvezdo.
24. 3. 2025 | 05:25

14:28
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Strašen prizor po nesreči v predoru Jasovnik, bralka Tina: »Zelo me je stisnilo pri srcu …«

V deževnih in snežnih razmerah je na cestah priporočena dodatna previdnost.
24. 12. 2025 | 14:28
13:59
Novice  |  Slovenija
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI

Kacin, Peterle in Jeral državni praznik obeležili stran od političnega vrha, Peterle nam je pojasnil, zakaj

Ko je večina političnega vrha sedela v Cankarjevem domu, se je del iste politike odločil za ločeno prireditev. Lojze Peterle je odgovoril, zakaj ga ni bilo na državni proslavi v Cankarjevem domu.
24. 12. 2025 | 13:59
13:51
Novice  |  Svet
OBVEZNI VOJAŠKI ROK

Se Balkan pripravlja na vojno?! Na Hrvaškem prvi naborniki začnejo urjenje marca, Srbija jim je tik za petami

Poleg Hrvaške obvezno služenje vojaškega roka nameravajo uvesti tudi v Srbiji, trajalo pa naj bi 75 dni.
24. 12. 2025 | 13:51
13:26
Novice  |  Slovenija
RAZKRITJE

Nenavadno voščilo župana: ne boste verjeli, kdo je v njegovem naročju (VIDEO)

V prazničnem času je prvič spregovoril o novi življenjski prelomnici.
Kaja Grozina24. 12. 2025 | 13:26
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
KARIERA

Owen Cooper zapušča šolo: »Upam, da bom postal igralec.«

Najmlajši dobitnik nagrade emmy se bo povsem posvetil igralski karieri.
24. 12. 2025 | 13:25
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
TOLKALISTKA

Petra Vidmar, tolkalistka: Utrip orkestra v ženskih rokah (Suzy)

Ko govoriš z njo, hitro spoznaš, da so tolkalci srčni utrip vsakega orkestra. Ne le zaradi udarcev, ki poganjajo glasbo naprej, ampak zaradi energije, ki jo oddajajo. Ena redkih žensk, ki je na slovenskem tolkalnem področju skozi zahtevno izobraževanje, kronano z diplomo summa cum laude, dosegla sam vrh, te energije ne oddaja le z bobni – z njo živi, diha in jo skrbno uravnava.
24. 12. 2025 | 13:00

