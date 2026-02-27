Padli princ: prepovedali so mu edini hobi

Andrew Mountbatten-Windsor je bil 20. februarja, ravno na svoj 66. rojstni dan, aretiran zaradi suma zlorabe javne funkcije in povezav z Jeffreyjem Epsteinom, ter bil po 12 urah, preživetih v priporu, izpuščen. Še pred tem se je moral izseliti iz luksuzne vile na posesti Windsor in se preseliti na manjšo posest v Sandringhamu v Norfolk-u. Že v starem domu ga je bilo pogosto videti, kako jaha konja, kar je bila ena redkih aktivnosti, v katerih je užival, poročajo britanski mediji. Vendar pa mu je zdaj, piše The Sun, tudi ta zabava onemogočena.

FOTO: Profimedia

Navajajo, da mu je v okolici novega prebivališča prepovedano jahati, saj je bil prevečkrat opažen v javnosti, kraljeva družina pa želi preprečiti nove fotografije, ki bi lahko sprožile negativne odzive. Po besedah vira je cilj preprečiti, da bi javnost videla nasmejanega Andrewa na konju, kot so ga prej fotografirali v Windsorju. »Po aretaciji mu je bilo naročeno, naj ne jaha. Menijo, da pušča slab vtis. Ne želijo ga videti, kako se smehlja in uživa na konju, kot je to počel v Windsorju. Toda to je bila ena redkih stvari, v katerih je resnično užival. Zdaj pa, bog pomagaj, kaj bo počel s svojim časom?« je za The Sun izjavil vir.