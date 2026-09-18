Palača v sporu z bratom princese Diane: vse zaradi besed, ki naj bi jih ob njeni smrti izrekel Karel

Buckinghamska palača se je potem, ko je Daily Mail objavil del njegovih spominov, zapletla v besedni spor z grofom Charlesom Spencerjem, bratom pokojne princese Diane. Kot piše BBC, se je palača, očitno vznemirjena zaradi nekaterih trditev in dvoma v njihovo verodostojnost, ostro odzvala. »Čeprav knjig praviloma ne komentiramo, se njegovo veličanstvo zaveda, da lahko bolečina zaradi izgube brata ali sestre zamegli razum, vpliva na presojo in oblikuje spomine na načine, ki jih drugi ljudje, niti mnogo let po takšni izgubi, ne morejo prepoznati,« so sporočili iz palače.

BBC je izjavo primerjal z izjavo kraljice Elizabete II. iz leta 2021, ko sta princ Harry in Meghan Markle palačo obtožila rasizma. Tudi takrat so iz nje sporočili, da se spomini lahko razlikujejo. Knjiga grofa Spencerja Labodji spev: Diana, moja sestra, ki bo izšla prihodnji teden, bo ponudila pogled na Dianino življenje in smrt iz perspektive njene družine. Spencer trdi, da jo je napisal, da bi popravil neresnice, ki so bile v letih po njenem slovesu izrečene o njegovi starejši sestri. V objavljenem odlomku grof trdi, da je sedanji kralj Karel, takrat še valižanski princ Charles, pobesnel, ker je vztrajal, da njegova sestra ne bi želela, da bi princa William in Harry, takrat stara 15 in 12 let, hodila v njenem pogrebnem sprevodu.

Pred 29 leti

Princa William in Harry sta na Dianinem pogrebu hodila za njeno krsto, v ozadju pa se je odvijala družinska drama. V dneh pred njim je eden od najvišjih kraljičinih pomočnikov grofu povedal, da bosta William in Harry sodelovala v sprevodu. Spencer naj bi odgovoril, da to ni tisto, kar bi si njegova sestra želela, in da se to ne bo zgodilo. Nekaj minut pozneje ga je, kot piše avtor, poklical princ Charles, ki je podvomil o občutku dolžnosti družine Spencer in navedel, da je sam 18 let prej hodil v pogrebnem sprevodu svojega prastrica, lorda Mountbattena. Charles je ponorel, ko je Spencer poudaril, da je bil v času Mountbattenovega pogreba star 30 let, piše v knjigi.

»Princ je nadaljeval svoj izbruh besa, jaz pa ga nisem prekinjal. Nato je za trenutek utihnil. Domneval sem, da je bil ta premor znak, da se poskuša znova obvladati, vendar je nato v telefon izlil tisto, kar sem vedno razumel kot njegov potlačeni prezir do Diane in grozo nad tem, da je bil svet tako očaran nad njeno smrtjo. "Bodi prepričan," je siknil, "kmalu jo bomo pozabili!"« je grof zapisal v novi knjigi. Palača to trditev zavrača in meni, da je takšna izjava povsem nezdružljiva s človekom globoko sočutne narave, ki se je v tistem trenutku soočal z lastno žalostjo ter žalostjo svojih dveh sinov.

Spencer piše, da so ga Charlesove besede tako pretresle, da je potreboval nekaj sekund, preden mu je odgovoril. »Ne morem verjeti, da si pravkar to rekel,« sem hladno odgovoril, preden sem prekinil pogovor, piše v knjigi. V BBC-jevem dokumentarcu iz leta 2017 sta princa Harry in William povedala, da je bila odločitev, da hodita za materino krsto, družinska. V pogovoru z Oprah Winfrey leta 2021 pa je Harry dejal, da ga je ta dogodek preganjal več let.

»Najbolj se spominjam zvoka konjskih kopit, ko so šla po Mallu. Kot da sem bil zunaj svojega telesa, samo hodil sem, počel tisto, kar se je od mene pričakovalo, in kazal desetino čustev, ki so jih vsi drugi kazali. Noben otrok ne bi smel biti prisiljen v to, v nobenih okoliščinah,« je takrat dejal, v svojih spominih Rezerva iz leta 2023 pa je zapisal, da je njegov stric odločitev, da dečka spremljata materino krsto, označil za barbarsko.