Pamela Anderson po diagnozi hude bolezni: »To je bila smrtna obsodba!«

Igralka Pamela Anderson je na gala večeru amfAR v Benetkah, kjer so ji podelili nagrado za pogum, odkrito spregovorila o enem najtežjih obdobij svojega življenja. Ko so ji konec devetdesetih diagnosticirali hepatitis C, učinkovita zdravila, kakršna so na voljo danes, še niso obstajala, zdravnik pa ji je, povedal, da se njeno življenje izteka: »To je bila smrtna obsodba. Zdravnik mi je dejal, da mi je verjetno ostalo še približno deset let življenja,« se je spominjala.

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Zaupala je, da je diagnoza močno vplivala na njeno življenje. Najbolj jo je skrbelo, kaj bi se lahko zgodilo z njenima takrat še majhnima sinovoma. »Prepričana sem, da je to vplivalo na moje odločitve. Ni me bilo strah smrti, ampak me je bilo strah za moja majhna otroka. Moje življenje se je popolnoma spremenilo,« je povedala. Razvoj novih zdravil za hepatitis C v začetku 2010-ih ji je nazadnje omogočil učinkovito zdravljenje, leta 2015 je objavila, da je ozdravela. Po poročanju Varietyja je bilo zdravljenje izjemno drago in zanj je porabila svoje prihranke.

Priznala je tudi, da so diagnozo spremljali občutki sramu in krivde, ki se jih dolgo ni znebila. »Moja izkušnja sramu in krivde je bila tudi nezavedni proces. To ostaja z menoj,« je dejala. Ko je govorila o travmah, ki jih je doživela v življenju, vključno s spolno zlorabo v otroštvu, o kateri je že prej javno spregovorila, je priznala, da se je nekoč počutila kot poškodovano blago, piše People.

V zadnjih letih je Pamela ponovno odločneje stopila v svet igralstva, pravi pa, da je prav skozi delo in umetnost našla način, kako izraziti to, kar je doživela. »Svojo resnico sem našla v delu in iskala sem načine, kako se izraziti skozi umetnost. To mi je dalo moč in izpolnjeno življenje, v katerem lahko ustvarjam,« je povedala. Danes na izkušnje, ki so zaznamovale njeno življenje, gleda z drugačne perspektive. »Nisem žrtev, sem zmagovalka. Močna sem in sposobna, bolj, kot sem si kadarkoli lahko predstavljala. Nisem dama v stiski, čeprav bi bilo to vlogo tako lahko igrati,« je sklenila nagrajenka.