ZASKRBLJENA

Panika zaradi albumov Hugha Hefnerja: vdova želi preprečiti škandal

Crystal Harris, vdova ustanovitelja Playboya Hugha Hefnerja, želi preprečiti uhajanje občutljivih podatkov v javnost.
FOTO: Chris Week/Reuters
FOTO: Chris Week/Reuters
M. Fl.
 21. 2. 2026 | 06:00
3:54
A+A-

Vdova Hugha Hefnerja, Crystal Harris, je znova v središču pozornosti. Vložila je namreč  pravno zahtevo za ugotavljanje, kje so zasebni albumi pokojnega ustanovitelja Playboya. Po njenih trditvah gre za tisoče albumov z eksplicitnimi fotografijami žensk, med katerimi bi lahko bile tudi mladoletnice, poroča Daily Mail. Na novinarski konferenci sta Harrisova in njena odvetnica Gloria Allred predstavili skrb vzbujajoče podrobnosti. Domnevno obstaja okoli 3.000 Hefnerjevih zasebnih albumov, ki dokumentirajo desetletja njegovega zasebnega življenja za zaprtimi vrati.

»Ključno je, da javnost razume, da ne govorim o fotografijah, objavljenih v revijah. Moj fokus je na tem, kako Hefnerjevi zasebni albumi beležijo intimne trenutke, ki so se odvijali v zasebnosti,« je poudarila Harrisova. Dodala je, da materiali segajo vse do šestdesetih let prejšnjega stoletja. »Gradivo zajema desetletja, od šestdesetih let dalje, in lahko vključuje fotografije deklet, ki so bile takrat mladoletne in niso mogle dati soglasja glede shranjevanja ali uporabe svojih fotografij. Lahko vsebuje tudi fotografije žensk, ki sploh niso dale soglasja za fotografiranje. Albumi vključujejo gole fotografije, posnetke pred in po spolnih odnosih ter druge izjemno intimne trenutke. To ni zgodovinska dokumentacija. To je katalogiziranje in objektivizacija najbolj zasebnih podrobnosti žensk,« je poudarila.

Zasebni albumi naj bi bili shranjeni v skladišču v Kaliforniji, vendar Harrisova trdi, da so ji povedali, da bi del gradiva zaradi skeniranja in digitalizacije lahko preselili drugam, kar še povečuje njeno zaskrbljenost. »Zelo me skrbi, da bi te fotografije ušle v javnost. Umetna inteligenca, tehnologija, globoki ponaredki, digitalno skeniranje, spletne trgovine in varnostne pomanjkljivosti pomenijo, da bi bila škoda, ko bi te fotografije enkrat zapustile varno okolje, nepopravljiva. En sam varnostni spodrsljaj bi lahko uničil na tisoče življenj,« je poudarila. Zaradi opozoril se je po lastnih besedah spopadla tudi s težavami znotraj fundacije Hugh M. Hefner.

»Čeprav nisem želela odstopiti, sem bila včeraj zaradi svojih vse večjih skrbi glede ravnanja z zasebnimi fotografijami iz albumov, enostransko razrešena s položaja glavne izvršne predsednice fundacije,« je dejala. Harrisova je vložila prijave pri glavnih državnih tožilcih Kalifornije in Illinoisa ter zahtevala preiskavo načina shranjevanja in obdelave spornih materialov. »Ne gre za denar. Zahtevam dostojanstvo, varnost in uničenje intimnih materialov. Tisoče žensk bi lahko bilo prizadetih,« je sporočila. Poleg zasebnih albumov naj bi fundacija hranila tudi Hefnerjev osebni dnevnik, ki po besedah Glorie Allred vsebuje zelo osebne podrobnosti o njegovih spolnih odnosih, vključno z imeni žensk.

Spomnimo: Crystal Harris se je s Hughom Hefnerjem poročila leta 2012, ko je imela 26 let, on pa 86. Poročena sta bila do njegove smrti leta 2017, ko je v 91. letu umrl zaradi odpovedi srca. Za seboj je pustil premoženje, ocenjeno na 40 milijonov evrov. Leta 2024 je Harrisova izdala spomine z izvirnim naslovom Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself, v katerih je zapisala vrsto šokantnih trditev, med drugim, da Hefnerja nikoli ni ljubila in da se je med štiriletnim zakonom počutila ujeto. Danes Crystal Harris dela kot nepremičninska agentka in je zaročena s podjetnikom Jamesom Wardom.

05:41
Premium
Novice  |  Slovenija
LJUBITELJICA ŽIVALI

Brižitka in Iztok sta skupaj rešila volkove, povabila ga je celo v svojo legendarno vilo

Seksbomba je bila povezana tudi z našo državo.
Roman Turnšek21. 2. 2026 | 05:41
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA SODIŠČU

Z bomboni zastrupil več kupcev: »Mi je žal. Nisem mislil nič slabega«

Poslovnežu Matjažu Mikuletiču so zaradi prodaje sladkarij prisodili 20 mesecev zapora.
Moni Černe21. 2. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Mušice v deželi medu

Panj deluje brez moralnih parol. Vsaka čebela opravlja svojo vlogo, ker drugače sistem razpade. Ne zaradi ideologije, ampak zaradi življenja samega.
Primož Kališnik21. 2. 2026 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Nujno zlo ...

Tako je pred vsakimi volitvami.
Aljana Fridauer Primožič20. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Simone Fajfar: Ribniški Urban

Kaj dosežeš s tem, da nekomu govoriš, da je sodoben? Je zato sodoben? Seveda ne.
Simona Fajfar20. 2. 2026 | 22:25
21:47
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Pazite, kaj jim pošljete! Ti astrološki znaki vsako sporočilo preberejo med vrsticami

Imajo močno potrebo razumeti ton, namen in tudi tisto, česar sogovornik ni zapisal.
20. 2. 2026 | 21:47

