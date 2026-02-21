Panika zaradi albumov Hugha Hefnerja: vdova želi preprečiti škandal

Vdova Hugha Hefnerja, Crystal Harris, je znova v središču pozornosti. Vložila je namreč pravno zahtevo za ugotavljanje, kje so zasebni albumi pokojnega ustanovitelja Playboya. Po njenih trditvah gre za tisoče albumov z eksplicitnimi fotografijami žensk, med katerimi bi lahko bile tudi mladoletnice, poroča Daily Mail. Na novinarski konferenci sta Harrisova in njena odvetnica Gloria Allred predstavili skrb vzbujajoče podrobnosti. Domnevno obstaja okoli 3.000 Hefnerjevih zasebnih albumov, ki dokumentirajo desetletja njegovega zasebnega življenja za zaprtimi vrati.

»Ključno je, da javnost razume, da ne govorim o fotografijah, objavljenih v revijah. Moj fokus je na tem, kako Hefnerjevi zasebni albumi beležijo intimne trenutke, ki so se odvijali v zasebnosti,« je poudarila Harrisova. Dodala je, da materiali segajo vse do šestdesetih let prejšnjega stoletja. »Gradivo zajema desetletja, od šestdesetih let dalje, in lahko vključuje fotografije deklet, ki so bile takrat mladoletne in niso mogle dati soglasja glede shranjevanja ali uporabe svojih fotografij. Lahko vsebuje tudi fotografije žensk, ki sploh niso dale soglasja za fotografiranje. Albumi vključujejo gole fotografije, posnetke pred in po spolnih odnosih ter druge izjemno intimne trenutke. To ni zgodovinska dokumentacija. To je katalogiziranje in objektivizacija najbolj zasebnih podrobnosti žensk,« je poudarila.

Zasebni albumi naj bi bili shranjeni v skladišču v Kaliforniji, vendar Harrisova trdi, da so ji povedali, da bi del gradiva zaradi skeniranja in digitalizacije lahko preselili drugam, kar še povečuje njeno zaskrbljenost. »Zelo me skrbi, da bi te fotografije ušle v javnost. Umetna inteligenca, tehnologija, globoki ponaredki, digitalno skeniranje, spletne trgovine in varnostne pomanjkljivosti pomenijo, da bi bila škoda, ko bi te fotografije enkrat zapustile varno okolje, nepopravljiva. En sam varnostni spodrsljaj bi lahko uničil na tisoče življenj,« je poudarila. Zaradi opozoril se je po lastnih besedah spopadla tudi s težavami znotraj fundacije Hugh M. Hefner.

»Čeprav nisem želela odstopiti, sem bila včeraj zaradi svojih vse večjih skrbi glede ravnanja z zasebnimi fotografijami iz albumov, enostransko razrešena s položaja glavne izvršne predsednice fundacije,« je dejala. Harrisova je vložila prijave pri glavnih državnih tožilcih Kalifornije in Illinoisa ter zahtevala preiskavo načina shranjevanja in obdelave spornih materialov. »Ne gre za denar. Zahtevam dostojanstvo, varnost in uničenje intimnih materialov. Tisoče žensk bi lahko bilo prizadetih,« je sporočila. Poleg zasebnih albumov naj bi fundacija hranila tudi Hefnerjev osebni dnevnik, ki po besedah Glorie Allred vsebuje zelo osebne podrobnosti o njegovih spolnih odnosih, vključno z imeni žensk.

Spomnimo: Crystal Harris se je s Hughom Hefnerjem poročila leta 2012, ko je imela 26 let, on pa 86. Poročena sta bila do njegove smrti leta 2017, ko je v 91. letu umrl zaradi odpovedi srca. Za seboj je pustil premoženje, ocenjeno na 40 milijonov evrov. Leta 2024 je Harrisova izdala spomine z izvirnim naslovom Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself, v katerih je zapisala vrsto šokantnih trditev, med drugim, da Hefnerja nikoli ni ljubila in da se je med štiriletnim zakonom počutila ujeto. Danes Crystal Harris dela kot nepremičninska agentka in je zaročena s podjetnikom Jamesom Wardom.