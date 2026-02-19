Paris Hilton drugič rekla »da«

Svetovna medijska ikona in podjetnica Paris Hilton je na instagramu delila enega najbolj romantičnih trenutkov svojega življenja. Na peto obletnico poroke s Carterjem Reumom je par na eksotični lokaciji obnovil poročne zaobljube, tokrat v družbi njunih dveh otrok, triletnega sina Phoenixa in dvoletne hčerke London. Na idilični peščeni plaži otočja Turks in Caicos, obdani z belim cvetjem in svečami, je Carter Reum ponovno pokleknil pred Paris in ji postavil vprašanje. Fotografije in videoposnetki prikazujejo celotno družino, oblečeno v belo, v ozadju je videti sončni zahod in turkizno morje.

V čustveni objavi je Paris zapisala svoja razmišljanja o tem posebnem dnevu, ki se je zgodil le nekaj dni pred njenim 45. rojstnim dnem: »Pet let pozneje … moje srce zaradi njega še vedno poskoči. Na valentinovo, v turkiznih vodah Turks in Caicosa, le nekaj dni pred mojim rojstnim dnevom, me je moja večna ljubezen ponovno zaprosila, in ponovno sem rekla DA. A tokrat nisva bila le mož in žena. Bila sva tudi mama in oče. Phoenix in London sta opazovala ljubezen, ki ju je ustvarila. Obnova najinih zaobljub ni le praznovanje petih čudovitih let, ampak tudi dokaz za najina otroka, da ljubezen raste, se poglablja in da vedno znova izbereva drug drugega,« je zapisala Paris.

Njeni sledilci so romantično objavo sprejeli z navdušenjem. Komentarji, kot so »Hvala ti, Paris, za upanje,« in »To je prava pravljica!«, so preplavili objavo, mnogi pa so ji čestitali za obletnico in rojstni dan, povzema People.