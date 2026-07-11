Paris Hilton slavi: zaprli ustanovo, kjer je bila zlorabljena

Ministrstvo za zdravje in socialno varstvo ameriške zvezne države Utah je kampusu šole Provo Canyon School v mestu Springville odvzelo licenco. V ustanovi deluje center za zdravljenje mladostnikov z vedenjskimi težavami, razlog za odvzem licence pa je nezagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih standardov za svoje varovance. »Dolga leta sem čakala, da bom lahko napisala te besede. Kraj, ki je prizadel mene in številne otroke pred menoj ter za menoj, ne bo mogel več delovati. Otroke, ki so tam, bodo premestili drugam. Sanje, da bi zaščitila prihodnje generacije pred zlorabami, ki sem jih doživela tudi sama, so se končno uresničile,« je zapisala Paris.

O domnevnih zlorabah je prvič javno spregovorila leta 2020 v dokumentarnem filmu z izvirnim naslovom This Is Paris (To je Paris). Takrat je razkrila, da je bila pri 17. letih v internatu nastanjena 11 mesecev in da je bila v tem času deležna psihičnega ter fizičnega nasilja. Leta 2021 je o svojih izkušnjah pričala tudi pred odborom senata zvezne države Utah. »Zlorab nisem mogla prijaviti, ker je bila vsa komunikacija z mojo družino nadzorovana in strogo omejena. Najhuje pa je bilo, da program ni omejeval le stikov z družino, temveč tudi z zunanjim svetom. Nismo imeli nobene možnosti, da bi poklicali na pomoč,« je takrat povedala.

Paris je v zadnjih letih postala ena najglasnejših zagovornic reform na področju ustanov za problematične mladostnike. S svojim javnim pričanjem si prizadeva za večji nadzor nad delovanjem tovrstnih centrov ter boljšo zaščito otrok in mladostnikov.