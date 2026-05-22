Pasje kopije zvezdnikov, newyorški Pet Gala celo odmevnejši kot Met Gala (FOTO)

Na Met Gala, ki je ena najprestižnejših modnih prireditev na svetu, se je letos usul plaz kritik, češ, kako lahko zvezdniki ob vsej bedi in vojnah po svetu paradirajo po rdeči preprogi newyorškega muzeja Metropolitan, ko pa bi že denar za vstopnico, kaj šele za toalete, lahko rešil eno leto finančnih težav kake ameriške mame samohranilke ali pomagal otrokom v Palestini. Veliko topleje pa je bila v javnosti sprejeta pasja različica dogodka, Pet Gala, kjer se po rdeči preprogi namesto pravih zvezdnikov sprehodijo psi. Ti s svojimi kostumi oponašajo prave zvezdnike.

Namesto zvezdniške vzvišenosti je Pet Gala ponudila lahkotnejšo, bolj igrivo plat mode. Psi niso razkazovali prestiža, ampak so z velikimi očmi, mahajočimi repki in potrpežljivim poziranjem poskrbeli za prizore, ki so raznežili tudi tiste, ki se jih običajna rdeča preproga ne dotakne.

Pekinezerka BeBE je oponašala Anne Hathaway.

Kimba je nosila bleščičasto kreacijo kot Beyoncé.

Izkupiček od vstopnic je bil namenjen pasjemu muzeju

Med najbolj opaženimi v Cineplayu, kjer je letos potekal dogodek, je bila čivava Kimba. Nastopila je kot pveka Beyoncé in je nosila podobno ogrinjalo iz lesketajočih se kamenčkov kot pevka na Met Gali. Pekinezerka BeBe pa je blestela v kombinaciji, kakršno je nosila tudi igralka Anne Hathaway. Na dogodku so psi posnemali tudi Nicole Kidman, Rihanno in druge.

Pet Gala ustvarja pasji modni oblikovalec Anthony Rubio. Izkupiček od vstopnic, ki so letos stale 100 dolarjev (za Met Galo naj bi letos vstopnica stala 100.000 dolarjev ali približno 92.000 evrov), je bil namenjen pasjemu muzeju.

Takole je bil videti pasji posnetek Hailey Bieber.