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Pet let od tragedije, ki je pretresla Hollywood: sojenje se je končalo z nepričakovanim preobratom

Halyna Hutchins je imela, ko je umrla med snemanjem filma Rust, komaj 42 let, za seboj je pustila moža in devetletnega sina.
FOTO: Kevin Mohatt/Reuters
FOTO: Kevin Mohatt/Reuters
M. Fl.
 25. 10. 2026 | 15:00
5:10
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Te dni mineva pet let, odkar je Hollywood pretresla tragedija, ki je odprla številna vprašanja o varnosti na filmskih prizoriščih. Med snemanjem vesterna Rust v Novi Mehiki je igralec Alec Baldwin izstrelil naboj iz revolverja, ki naj bi bil varen za uporabo na snemanju, vendar je bilo v njem pravo strelivo. V nesreči je umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins, stara komaj 42 let, režiser Joel Souza je bil ranjen. Nesreča je sprožila večletne preiskave, sodne postopke in razprave o odgovornosti filmske industrije.

Baldwinu so sodili

Baldwina so januarja 2023 obtožili nenaklepnega uboja, vendar so obtožbe nekaj mesecev pozneje ovrgli. Januarja 2024 so ga znova obtožili, sojenje se je začelo julija istega leta. Nato je sledil nepričakovan preobrat. Sodnica je zaradi napak tožilstva pri razkritju dokazov obrambi zavrgla obtožnico. Kazenski postopek proti igralcu se je tako končal brez obsodilne sodbe. Orožarka Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila odgovorna za varnost orožja na snemanju, je bila marca 2024 spoznana za krivo nenaklepnega uboja in obsojena na 18 mesecev zapora.

Za seboj je pustila moža in devetletnega sina

Za tragedijo je ostala zgodba nadarjene snemalke, žene in matere, ki je šele začela pridobivati mednarodno prepoznavnost. Halyna Hutchins se je rodila v Ukrajini, otroštvo je preživela v sovjetski vojaški bazi znotraj arktičnega kroga, obdana s severnimi jeleni in jedrskimi podmornicami. Na Nacionalni univerzi v Kijevu je diplomirala iz mednarodnega novinarstva, kariero pa začela kot raziskovalna novinarka in je sodelovala z britanskimi dokumentarnimi produkcijami.

Ljubezen do filma jo je pripeljala v Los Angeles, kjer je leta 2015 končala prestižno filmsko šolo AFI Conservatory. Tri leta pozneje je bila izbrana v program Fox DP Lab, ta je namenjen razvoju kariere snemalk, leta 2019 jo je revija American Cinematographer uvrstila med največje vzhajajoče talente. Delala je pri filmih Darlin', Blindfire, The Mad Hatter in Archenemy, kolegi so jo opisovali kot izjemno ustvarjalno, ambiciozno in predano svojemu delu.

Igralec Joe Manganiello, ki je z njo sodeloval pri filmu Archenemy, je po njeni smrti poudaril, da je bila izjemno nadarjena in da je imela edinstven vizualni slog. Verjel je, da je bila pred njo velika prihodnost, njena smrt pa je pretresla številne sodelavce, ki so bili prepričani, da bi šele dosegla svoje največje poklicne uspehe.

Halyna je za seboj pustila moža Matthewa in devetletnega sina Androsa. Moža je spoznala leta 2005 v Južni Karolini, ko je bila v ZDA na študentskem vizumu. Matthew je pozneje pripovedoval, da ga je takoj očarala, vendar sprva ni vedel, kako naj pristopi k njej. Ko jo je prosil za telefonsko številko, mu je povedala, da nima mobilnega telefona, zato ji je zaupal, kje dela. Kmalu ga je obiskala, začela sta zvezo in se pozneje poročila.

Skoraj vsak večer je poklicala sina

V čustvenem intervjuju za oddajo Today je Matthew spregovoril o njunem skupnem življenju in Halynini povezanosti s sinom. Med snemanjem filma Rust ga je skoraj vsak večer poklicala po videopovezavi, da bi mu zaželela lahko noč, mu poslala poljubčke in mu pokazala, da misli nanj, čeprav je bila daleč od doma. Halyna se je snemanja vesterna še posebej veselila, saj je verjela, da bi ji prav ta film lahko odprl vrata do večjih hollywoodskih produkcij. Le dva dni pred smrtjo je na instagramu objavila posnetek jahanja in zapisala, da je ena od prednosti snemanja vesterna tudi možnost uživanja v konjih med prostim dnevom. Nihče takrat ni mogel slutiti, da bo to ena njenih zadnjih objav.

Po tragediji je njen mož proti Baldwinu in drugim vpletenim v produkcijo vložil civilno tožbo, družina  je pozneje dosegla poravnavo. Halynini starši in sestra so sprožili ločen sodni postopek. Njena smrt je še dodatno tragično razsežnost dobila nekaj mesecev pozneje, ko je Rusija začela invazijo na Ukrajino. Matthew je takrat razkril, da so njeni starši ostali ujeti v Kijevu, njena mama pa je še naprej delala kot medicinska sestra v bolnišnici, poroča People.

V spomin na snemalko ustanovili štipendijski sklad

V čast prezgodaj umrli snemalki je Ameriški filmski inštitut ustanovil spominski štipendijski sklad, namenjen podpori prihodnjih generacij snemalk. Maja 2025 so Hannah Gutierrez-Reed, potem ko je za rešetkami preživela približno 13 mesecev, izpustili iz zapora na pogojni odpust. Kazenski postopek proti Baldwinu se je, potem ko je tožilstvo decembra 2024 umaknilo pritožbo zoper odločitev o zavrženju obtožnice, dokončno končal.

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