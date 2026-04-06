Pet let po smrti princa Philipa razkrita njegova boleča skrivnost

Princ Philip, mož britanske kraljice Elizabete II., je umrl aprila 2021 na gradu Windsor. V mrliškem listu je kot vzrok smrti navedena starost. Vendar pa v novi rubriki Kraljica Elizabeta II, objavljeni v časopisu Mail on Sunday, kraljevi biograf Hugo Vickers razkriva nove podrobnosti. Že leta 2011 je bil princ hospitaliziran zaradi zamašene koronarne arterije, leta 2013 so ga zdravili v zasebni londonski kliniki v Marylebonu, kjer je preživel 11 dni.

Zdravniki so takrat odkrili senco na trebušni slinavki in morali so ga operirati, da bi ugotovili stanje. »Diagnoza je bila neoperabilni rak trebušne slinavke,« piše Vickers. Štiri leta kasneje se je umaknil iz javnosti in prenehal opravljati kraljeve dolžnosti. Vickers dodaja, da so leta 2019 krožile tako resne govorice o njegovem zdravju, da so, če bi umrl, pripravili načrte za preložitev splošnih volitev. »Potem pa se je razvedril … Nekdo je dejal, da je bil zelo predan javnosti in je poskušal zdržati, da ne bi zmotil volitev.«

Zadnjo noč svojega življenja je pobegnil medicinskim sestram, se sprehodil po hodniku, si natočil pivo in ga spil v dnevni sobi. »Naslednje jutro je vstal, se umil in rekel, da se ne počuti dobro, nato pa tiho umrl,« pripoveduje Vickers. »Do takrat je z rakom trebušne slinavke živel skoraj osem let, precej dlje od običajnega časa preživetja po diagnozi.« Kraljice, s katero sta bila poročena 74 let, v trenutku smrti ni bilo ob njem, kar naj bi jo močno pretreslo, saj je, kot pogosto v življenju, odšel brez slovesa.