POVSEM ODKRITO

Petar Grašo iskreno o ženi Hani: »Bojim se, da bom zgubil kredibilnost.«

Hrvaški glasbenik je v novem intervjuju spregovoril o družinskem življenju in vzgoji otrok.
FOTO: Milan Maricic/Profimedia
M. Fl.
 16. 5. 2026 | 06:00
Petar Grašo je kot gost v podkastu InDizajn Talk odkrito spregovoril o zasebnem življenju, ženi Hani Huljić Grašo in njunih otrocih, torej o temah, o katerih redko javno govori. Pevec ni skrival, kako zelo ceni Hanin talent, vendar je v šali priznal, da morajo biti moški v Splitu previdni pri javnem hvaljenju svojih žena. »Hana je zelo kreativen človek, ampak v Splitu ni dobro, če moški preveč hvali svojo ženo, še posebej javno. Bojim se, da bom kredibilnost pri prijateljih,« se je pošalil in nadaljeval: »Res je nadarjena, ima poseben občutek za melodijo. Pravzaprav je diplomirala na akademiji in je magistrica kompozicije klasične glasbe. Hana je daleč najbolj izobražena članica naše družine. Nadarjena je za vse te stvari in zelo dobro piše.«

Dodal je, da se je po rojstvu otrok bolj posvetila otroški glasbi. »Z rojstvom otrok se je bolj vključila v otroško glasbo in to ji gre res dobro, kar me zelo veseli. Še pomembnejše pa je, da veseli njo,« je povedal.

O vzgoji otrok

Grašo je priznal, da njuna hči Alba že kaže glasbeni talent, vendar niti on niti Hana otrok ne želita obremenjevati s pričakovanji. »Res je dobila zanimivo kombinacijo genov. Otroka bi lahko podedovala marsikaj od obeh družin, kar je dobro. Mislim, da sta obe družini predvsem polni dobrih ljudi. To je najpomembnejše in želim si, da bi moja otroka postala dobra človeka,« je dejal.

Poudaril je, da mu je povsem vseeno, s čim se bosta hči in sin nekoč ukvarjala. »Ali bosta glasbenika ali vulkanizerja, popolnoma srečen bom z vsem, da bosta le prijazna in normalna človeka. Vzgajala ju bova brez kakršnegakoli pritiska.« Razkril je tudi, da je postal milejši starš, kot si je predstavljal. »Ko sta se rodila, sem si rekel: ni možnosti, jaz bom strog. Zdaj pa oba, še posebej Alba, zelo spretno preizkušata meje. Otrokom je treba dovoliti, da razvijejo svojo osebnost in malo podivjajo, a jim obenem v nekem trenutku pokazati, kje je meja,« je povedal.

Grašo meni, da kljub vsemu še vedno uspešno ohranja ravnotežje pri vzgoji. »V tej igri je včasih nekdo mačka, nekdo miš, nihče ne ve točno, kdo je kdo, ampak mislim, da sem še vedno oče, ki drži vse niti v rokah,« je dejal. Za konec je spregovoril še o tem, ali bi si želel, da bi otroci nadaljevali družinsko glasbeno tradicijo. »Alba je nadarjena. Ničesar ne silimo, ampak zagotovo kaže talent za glasbo. Mislim celo, da ima absolutni posluh. Nikoli je ne bomo silili, če pa se bo za to odločila, ji bomo pomagali,« je povedal in dodal:

»Zagotovo ne bo imela lahkega začetka. Oče je Petar Grašo, dedek Tonči Huljić, mama Hana, babica Vjekoslava. To je glasbena družina, ki je napisala pomembne strani hrvaške glasbene zgodovine. Če pa otroci ne bodo glasbeniki, še bolje. Bodo svobodni.«

