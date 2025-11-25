Petar Grašo presenetil z opazno spremembo

Pevec letos praznuje 30 let kariere in je za hrvaški In Magazin med drugim razkril, kako z ženo Hano vzgajata svoja dva majhna otroka ter kakšna so družinska druženja s Huljići. Čeprav 30 let kariere obeležuje že osem mesecev, bo na željo številnih oboževalcev jubilejno glasbeno potovanje nadaljeval tudi v letu 2026. »Nisem pristaš velikih slavij, a 30 let je lepa številka, dokaz, da si dolgo na sceni. Res sem navdušen in neizmerno srečen, da lahko to čustvo delim z ljudmi po vsej regiji. Glasba naj združuje, ne razdvaja,« pravi Grašo.

Tri desetletja na sceni je ostal zvest sebi. Njegovi brezčasni hiti govorijo namesto njega, zasebnost pa je vedno poskušal ohraniti zase. Na svojih družbenih omrežjih ostaja minimalističen: »Moj instagram je najdolgočasnejši na svetu, samo polne dvorane in ljudje, ki pojejo. Brez kopalnic in kavic.« Trenutno snema tri nove pesmi, ki jih ustvarja skupaj s Tončijem in Vjekoslavo Huljić. Razkril je, da se v njegovi družini radi šalijo na najbolj brutalen način, a se imajo iskreno radi.

Hana Huljić in Petar sta pred dvema tednoma praznovala prvi rojstni dan sina Tonija, slavili so v krogu najbližjih. Oba sta ponosna na to, da otroke vzgajata brez pretirane uporabe telefonov in v čim bolj zaščitenem okolju. Grašo je povedal še, kako je shujšal 13 kilogramov: odrekel se je nekaterim navadam, vrnil k rednemu treningu in v športu našel novo motivacijo: »To je postala mala odvisnost. Všeč mi je občutek, da se dobro počutim v svojem telesu,« povzema showbuzz.hr.