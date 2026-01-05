  • Delo d.o.o.
VESELA NOVICA

Pevec hrvaške ikonične rock skupine postal očka

Pevec zasedbe Parni valjak je postal oče, z izbranko sta hčerki dala ime z edinstvenim pomenom.
FOTO: Marko Pigac/pigac.si
FOTO: Marko Pigac/pigac.si
M. Fl.
 5. 1. 2026 | 09:00
1:23
Igor Drvenkar, pevec hrvaške rock skupine Parni valjak, si bo začetek tega leta za vedno zapisal v spomin. Z izbranko Noro sta namreč dobila prvega otroka, veselo novico o novorojenčku je glasbenik v ganljivi objavi delil na družbenih omrežjih. »Dobrodošla, mala duša,« je zapisal ob fotografiji in videu. Ob tem je razkril, da je njuna deklica, ki sta ji dala edinstveno ime Lira, na svet prijokala 3. januarja, piše hrvaška Gloria.

Ime, ki sta ga izbrala za svojo hčer, nosi poseben simbolni pomen, saj izhaja iz grške besede lyra in pomeni instrument, večni simbol glasbe ter melodije. Novico o tem, da bo prvič postal oče, je Igor razkril že avgusta lani, takrat je zaupal tudi, da sta z Noro že nekaj časa par. Kljub temu da sicer ni naklonjen razkrivanju zasebnega življenja, se je odločil pohvaliti se z novico o veliki sreči, pred časom pa je za hrvaški IN magazin zaupal, s čim ga je očarala Nora: »S svojo osebnostjo, predvsem strastjo, značajem in vsemi stvarmi. Pomemben je ta klik in midva sva kliknila kot človeka, z njo mi je lepo kar je najpomembnejše,« je takrat dejal.

glasbaParni valjakIgor Drvenkarrojstvo deklice
