Pevec, ki bi moral nastopiti v Sloveniji, pristal v bolnišnici: odpovedali vse koncerte

Skupina Amadeus band je odpovedala vse napovedane nastope v Sloveniji, potem ko je pevcu Bojanu Tasiću Džaji nenadoma postalo slabo. Kot poročajo srbski mediji, so ga 18. oktobra prepeljali v Urgentni center v Beogradu, kjer so mu zdravniki pomagali po hudih bolečinah v trebuhu.

Zasedba bi morala tisti večer nastopiti v enem od beograjskih lokalov, a je bil koncert odpovedan. »Na žalost zaradi zdravstvenih razlogov Amadeus band nocoj ne bo nastopal. A za dobro vzdušje bomo vseeno poskrbeli z ustrezno zamenjavo,« so takrat sporočili organizatorji na družbenih omrežjih.

Ker se pevec še ni popolnoma pozdravil, je skupina na uradnem profilu Amadeus banda objavila, da vsi načrtovani koncerti v Sloveniji odpadejo. »Zaradi zdravstvenih težav so nastopi v Sloveniji odpovedani,« so zapisali v kratkem sporočilu za javnost.

Po odpustu iz bolnišnice je Džaja za medije pojasnil, da se še vedno ne počuti najbolje: »Ležim doma, imel sem močne bolečine v trebuhu, zaradi katerih sem pristal na urgenci. Dobivam terapijo in infuzijo, vendar še nisem povsem v redu. Upam, da bo kmalu bolje,« je povedal ter dodal, da zdravniki sumijo na gastritis, zato je trenutno na strogi dieti in zdravljenju.