Pevka končala v bolnišnici: razkrila podrobnosti, nato pa vse zbrisala

Na družbenih omrežjih se je oglasila pevka Demi Lovato in po kratkotrajni hospitalizaciji zaradi nenadne alergijske reakcije pomirila oboževalce. Popzvezdnica je objavila fotografijo z infuzijo v roki in s kančkom humorja zapisala, da je očitno alergična na marakujo ali suši. Kmalu zatem je potrdila, da so jo odpustili iz bolnišnice in da je vse v redu, nato pa izbrisala objavo.

Po pomembnih življenjskih in kariernih uspehih

Neprijeten obisk bolnišnice se je zgodil le nekaj dni po tem, ko je pevka praznovala prvo obletnico izida svojega devetega studijskega albuma It's Not That Deep. Ob pogledu na preteklo leto je poudarila, da je bilo to eno najlepših obdobij njenega življenja. Zaznamovala sta ga ustvarjalno delo in prvo leto zakona z možem Jutsom. Ta ji je v komentarjih javno izrazil podporo ter poudaril, kako ponosen je nanjo in na njeno delo.

Mir in stabilnost v zakonskem življenju

Demi je v nedavnih medijskih nastopih odkrito spregovorila o tem, koliko miru in stabilnosti ji prinaša zakonsko življenje. Poudarila je, da ji je mož v življenje prinesel neizmerno veliko veselja in da je po vseh preteklih preizkušnjah končno našla svoj dom in notranji mir. Kot pravi sama, ji je ob koncu dneva najpomembneje, da se vrne domov k možu in psom. Družina in zasebna sreča sta ji namreč veliko pomembnejši od kakršnih koli glasbenih nagrad ali poslovnih priznanj, povzema The Sun.