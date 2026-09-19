Pevka Lana pri 46 letih pričakuje prvega otroka: »Naš mali čudež kmalu prihaja« (FOTO)

Lana Škrgatić, 46-letna hrvaška glasbenica, je na družbenih omrežjih delila eno najbolj osebnih novic svojega življenja. Z možem Ivanom pričakujeta prvega otroka, veselo novico pa je javnosti razkrila šele po več mesecih. V čustvenem zapisu je dala vedeti, da je bila pot do nosečnosti dolga in zahtevna. Pisala je o letih upanja, poskusov, razočaranj in tišine ter o veri, da se bo nekoč vendarle zgodilo nekaj lepega. »Po vsem, kar sva prestala, danes končno najdem moč, da z vami delim to, kar že mesece nosim v sebi. Naš mali čudež kmalu prihaja,« je zapisala. Dodala je, da nikoli ni prepozno za upanje, ljubezen in nov začetek.

Zaradi nosečnosti se je morala odpovedati tudi glasbi

Škrgatićeva je odkrito priznala, da je bilo obdobje nosečnosti zanjo polno strahu in negotovosti. Zaradi zdravstvenih okoliščin je morala dalj časa mirovati ter se odpovedati morju, treningom in nastopom. Za nekoga, ki živi od glasbe in z njo, to ni bilo preprosto. Kot je zapisala, nekaj časa ni igrala niti doma za lastno veselje. »Včasih moraš tisto, kar te izpolnjuje, za nekaj časa postaviti na stran, da zaščitiš tisto najpomembnejše,« je sporočila svojim sledilcem. Ob tem se je zahvalila tudi možu Ivanu, ki ji je ves čas stal ob strani. Opisala ga je kot svojo, oporo in človeka, ki je z njo preživel vsak strah, upanje in negotov trenutek.

Nosečnost ji je po lastnih besedah pokazala tudi, kdo ji je zares blizu. Nekateri ljudje, od katerih je pričakovala podporo in razumevanje, naj bi se oddaljili, v njeno življenje pa so prišli drugi, ki so jo pozitivno presenetili. Pravi, da se je ob tem naučila, da svojih odločitev, sanj in življenjske poti ni treba pojasnjevati vsem. Danes je, kljub temu da nekaj strahu še ostaja, vse več prostora za mir in hvaležnost.

Glasba jo spremlja že od otroštva

Lana Škrgatić se je rodila v Zagrebu, z glasbo pa se ukvarja že od zgodnjega otroštva. Klavir je začela igrati pri šestih letih, pri 11 pa je dobila štipendijo za prestižno The Purcell School of Music v Londonu, kjer se je učila flavte in solo petja. Kasneje je s štipendijo nadaljevala izobraževanje na Royal Conservatoire of Scotland v Glasgowu. Poleg petja igra saksofon, flavto in klaviature, po izobrazbi pa je tudi profesorica glasbene kulture.

Bila je članica skupine Zabranjeno Pušenje, sodelovala pa je tudi z različnimi hrvaškimi glasbeniki. Samostojno kantavtorsko pot je intenzivneje začela leta 2020 s skladbo Naš svijet, kasneje pa je pri Croatia Records izdala prvenec Avantura. Leta 2023 je s pesmijo Samo u tami osvojila prvo nagrado na zadarskem festivalu Glas Kantautora.