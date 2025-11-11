  • Delo d.o.o.
ŠOK MED KONCERTOM

Pevka se je zgrudila na odru po tem, ko je v enem mesecu izgubila 10 kilogramov (VIDEO)

Posnetek je šokiral oboževalce po vsem svetu
Kolaps na odru. FOTO: Instagram
Kolaps na odru. FOTO: Instagram
S. U.
 11. 11. 2025 | 12:15
3:45
A+A-

K-POP zvezdnica Hyuna (33) se je zgrudila na odru med nastopom v Macau na Kitajskem, le nekaj dni po tem, ko je razkrila, da je v enem mesecu izgubila 10 kilogramov zaradi kritik glede svoje teže. Posnetek incidenta je šokiral oboževalce po vsem svetu.

K-pop (korejska pop glasba) je glasbeni žanr, ki izvira iz Južne Koreje in združuje elemente popa, hip-hopa, R&B-ja, elektronike in plesne glasbe. Danes je to globalni fenomen, ki ni le glasba, ampak celotna kulturna industrija s svojo estetiko, modo in slogom oboževalcev.

Hyuna je izvajala svoj hit Bubble Pop na glasbenem festivalu Waterbomb 2025, ko je nenadoma izgubila zavest in padla na oder. Na posnetkih, ki krožijo po družbenih omrežjih, je videti, kako ji plesalci takoj priskočijo na pomoč, nato pa jo varnostnik odnese z odra. Ko je prišla k sebi, se je oglasila na Instagramu, da bi pomirila svojih 16,1 milijona sledilcev in se opravičila za vse, kar se je zgodilo.

»Resnično, resnično mi je žal… Čeprav je minilo le malo časa od mojega zadnjega nastopa, sem vam želela ponuditi odličen šov, a ne čutim, da sem bila profesionalna, in iskreno, ničesar se ne spomnim,« je zapisala ter napovedala, da bo »delala na vzdržljivosti in dosledno trdo trenirala«. Dodala je še: »Res sem v redu! Ne skrbite zame! Upam, da boste vsi imeli miren večer… lepo spite!!« Njena agencija At Area je potrdila, da pevka po incidentu trenutno počiva.

Zdravstvene težave in ekstremne diete

Oboževalci so takoj povezali šokantni trenutek z njenim nedavnim priznanjem, da je v kratkem času drastično shujšala zaradi komentarjev o pridobljeni teži in govoric o morebitni nosečnosti. Hyuni so že leta 2020 diagnosticirali vazovagalno sinkopo. Gre namreč za stanje, ki povzroči nenaden padec krvnega tlaka, sprožijo pa ga lahko stres, utrujenost ali radikalne diete.

Zaskrbljenost je javno izrazila tudi Way, članica skupine Crayon Pop. »Ali Hyuna v zadnjem času ni nekoliko pridobila na teži? Videla sem njeno objavo na Instagramu, kjer si je sama rekla: ‘Bila si kost in koža,’ in bilo mi je zelo žal zanjo,« je povedala v svojem YouTube videu.

Hyuna že leta odkrito govori o lastnem boju s pritiski v industriji. Priznala je, da je v določenem obdobju dobesedno preživljala na enem kosu sušija na dan, da bi ohranila težo 40 kilogramov. »Takrat sem zdržala na enem kosu, medtem ko sem tekala z ene obveznosti na drugo. To me je uničilo. Do 26. leta sem si resno ogrozila zdravje,« je povedala. V eni izmed oddaj je razkrila, da je zaradi stradanja razvila periferni nevritis (zdravstveno stanje, pri katerem pride do poškodbe perifernih živcev,op.p.). »V enem mesecu sem se zgrudila dvanajstkrat,« je priznala.

Temna plat K-pop industrije

Hyunina zgodba je le ena v nizu primerov, ki razkrivajo temno plat K-pop industrije, čeprav ta južnokorejskemu gospodarstvu prinaša milijarde dolarjev. Od mladih izvajalcev se pričakuje popoln videz in telesna pripravljenost, kar mnoge potiska v izčrpavajoče diete in resne zdravstvene težave.

Prejšnji mesec je bila objavljena šokantna statistika v raziskovalni knjigi z naslovom K-pop: Idols in Wonderland. V njej piše, da kar osem od deset ženskih predstavnic tega žanra preneha dobivati menstruacijo zaradi zelo restriktivnih diet, kroničnega stresa in pomanjkanja spanja, poroča Korea Times.

