Pijani oče slavne igralke streljal v vrata

Južnoafriška filmska igralka in fotomodel Charlize Theron, ki je leta 2004 prejela oskarja za najboljšo igralko, in sicer za vlogo resnične serijske morilke Aileen Wuornos v filmu Pošast (Monster), se je v intervjuju za New York Times spominjala svojih občutkov, potem ko je njena mama Gerda Jacoba Aletta Maritz v samoobrambi ustrelila njenega očeta. Podrobno je opisala grozljivo dogajanje iz 21. junija 1991.

Charlize Theron nikoli ne bo pozabila dogodka izpred 35 let. FOTO: Reuters

Petdesetletna igralka se je spominjala, kako sta z mamo tiste usodne noči prišli domov iz kina ter ugotovili, da njenega očetani doma. Ker nista imeli ključev, vedeli pa sta, da je šel Charles pijančevat k bratu, ki je živel nekaj ulic stran, sta se odpravili tja. Ob prihodu pa Charlize ni imela časa, da bi pozdravila prisotne, saj je najprej stekla na stranišče. »Res sem morala lulat,« je pojasnila in dodala, da je oče to razumel »kot nesramnost, ker se nisem ustavila in pozdravila vseh«. Poudarila je, da je v Južnoafriški republiki izkazovanje spoštovanja starejšim obvezno. »In je preprosto zdrsnil v spiralo jeze, z očitki, češ zakaj se nisi ustavila, kdo pa misliš, da si?!« Theronova, ki je bila takrat stara 15 let, se je spominjala, kako sta se z mamo vrnili domov. Glede na pretekle očetove nasilne izpade je čutila, da se bo tokrat doma zgodilo nekaj groznega. Zato je mamo prosila, naj ji pomaga preprečiti spor z očetom in mu ob prihodu reče, da že spi.

35 LET bo minilo od nasilnega dogodka.

»Šla sem v svojo sobo, ugasnila luči in bilo me je zelo strah. Moje okno je bilo obrnjeno proti dovozu hiše in že po načinu, kako se je pripeljal, sem lahko prepoznala njegovo jezo. Vedela sem, da se bo zgodilo nekaj slabega.« In res. Oče »je streljal v vrata, da bi vstopil, s čimer je jasno dal vedeti, da nas bo ubil«. Ker na vratih ni bilo ključavnice, sta jih morali z mamo zadrževati z lastnima telesoma. Mama pa je že prej pograbila pištolo, da bi se lahko branila. »Samo stopil je korak nazaj in začel streljati v vrata,« se je spominjala in nadaljevala, da je bilo noro, da ju »ni zadela niti ena krogla«. Ob očetu je bil takrat tudi njegov brat.

Za film Pošast je leta 2004 prejela oskarja. FOTO: Mike Blake/Reuters

»Sporočilo je bilo zelo jasno: 'Nocoj te bom ubil. Misliš, da ne morem priti skozi ta vrata? Pazi se me. Šel bom do sefa. Vzel bom puško,'« se očetovega besnenja spominja igralka. »Na koncu je mama odprla vrata, oče je odšel k sefu, medtem ko je stric še vedno stal tam. Nato je stric stekel po hodniku in ona je izstrelila en izstrelek po hodniku, ki se je odbil sedemkrat in ga zadel v roko. To so stvari, ki jih ne moreš razložiti. Potem je sledila mojemu očetu, ki je takrat odpiral sef, da bi vzel več orožja, in ga ustrelila.« Po smrtonosnem incidentu se je mama, kot se je spominjala igralka, »takoj pobrala« in šla naprej. »Naslednje jutro me je poslala v šolo. Rekla je le: 'Gremo naprej.' To ni nujno najbolj zdravo, ampak nama je to pomagalo.« Mama za streljanje ni bila obsojena, saj je bilo dokazano, da je delovala v samoobrambi.